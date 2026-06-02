Kiev colpita da un massiccio attacco russo: edifici residenziali danneggiati, civili in fuga nelle metropolitane

La capitale ucraina Kiev è stata oggetto di un intenso bombardamento russo che ha provocato il crollo parziale di un palazzo di 24 piani, incendi in diversi quartieri e decine di rifugiati nelle stazioni della metropolitana. Il sindaco Klitschko ha confermato i feriti e i danni diffusi, mentre Zelenskiy avverte di possibili nuovi raid.

Un intenso attacco russo ha colpito la capitale ucraina Kiev nelle prime ore di martedì 2 giugno 2026, causando danni significativi a edifici residenziali e feriti tra la popolazione civile.

Secondo le testimonianze e le dichiarazioni ufficiali, almeno quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un presunto bombardamento missilistico su un grattacielo di 24 piani nel quartiere di Podil, dove il crollo parziale della struttura ha lasciato diverse persone potenzialmente intrappolate sotto le macerie. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che l'impatto ha scatenato un incendio in una zona non residenziale e che un edificio di nove piani è stato colpito da detriti, con il tetto parzialmente distrutto e le fiamme che si sono propagate.

Nel distretto di Obolon, auto in sosta sono state date alle fiamme dall pioggia di frammenti di missili, e si sono verificati altri due incendi in aree aperte, tra cui in prossimità di un asilo, sollevando ulteriori preoccupazioni per la sicurezza dei civili, soprattutto dei bambini. Migliaia di residenti, spaventati dalla sirene dei raid aerei, hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana di Kiev e in altri bunker pubblici, trasformando i vialoni sotterranei in rifugi di fortuna.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, in un videomessaggio notturno, ha ribaduto gli avvertimenti dell'intelligence militare su un possibile massiccio attacco russo, invitando la popolazione a non sottovalutare gli allarmi e a mantenersi in stato di massima allerta. Le autorità ucraine sottolineano la prontezza delle forze di difesa, operative h24 con i mezzi disponibili, ma l'escalation del conflitto continua a produrre devastazioni sul territorio.

La Russia aveva annunciato la settimana precedente l'intenzione di sferrare colpi sistematici contro obiettivi militari e centri decisionali a Kiev, citando come pretesto l'attacco con un drone ucraino, avvenuto a maggio, contro un dormitorio nella regione di Luhansk, sotto controllo russo, che aveva causato 21 vittime civili. Kyev ha negato ogni responsabilità per quell'episodio.

Parallelamente, nel nord-est del paese, nella regione di Kharkiv, il governatore Oleh Syniehubov ha denunciato un bombardamento russo notturno che ha ferito almeno sei persone, tra cui una bambina di undici anni. Il conflitto, giunto al suo quarto anno dall'inizio dell'invasione su vasta scala nel febbraio 2022, vede entrambe le parti impegnate in una guerra di logoramento: la Russia colpisce infrastrutture energetiche e civili, mentre l'Ucraina contrattacca con raid contro raffinerie di petrolio sul territorio russo, sebbene entrambi i governi neghino di mirare deliberatamente i non combattenti.

Gli sforzi diplomatici per una soluzione pacifica restano bloccati, con l'amministrazione statunitense di Donald Trump concentrata su altri teatri di crisi, come il Medio Oriente, e quindi poco incline a esercitare pressioni decisive





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