L'ex ministro degli Esteri ucraino analizza i fallimenti diplomatici tra Russia, Cina e Usa, sottolineando l'isolamento europeo e la resistenza necessaria contro le pressioni di Putin.

Arsen Avakov, ex ministro degli Esteri ucraino e figura chiave della diplomazia di Kiev dall'inizio dell'invasione, ha rilasciato dichiarazioni eclatanti da Kiev, definendo le attuali trattative di pace come destinate al fallimento. Avakov sostiene che, sebbene molti leader europei siano consapevoli di questa prospettiva, continuano a partecipare alle negoziazioni sentendosi ostaggi delle prossime elezioni nei loro paesi.

Parlando con Repubblica dopo una notte di bombardamenti, Avakov ha espresso le sue preoccupazioni sulla scena internazionale, spiegando la dinamica tra le grandi potenze. Egli ritiene che la riunione tra i leader di Russia, Cina e Stati Uniti non abbia prodotto accordi significativi, limitandosi a una foto di gruppo che ha soddisfatto le ambizioni di Vladimir Putin senza offrire soluzioni concrete.

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La debolezza strategica dell'Europa

Arsen Avakov ha sottolineato come Kiev sia stata l'unica parte a insistere sulla presenza dell'Europa al tavolo delle negoziazioni, invertendo il ruolo tradizionale in cui era l'Europa a difendere gli interessi ucraini. Secondo l'ex diplomatico, l'Unione Europea ha impiegato un anno e mezzo per ottenere un posto visibile, rivelando profondi problemi strutturali nel suo funzionamento e nel suo rapporto con gli Stati Uniti.

La strategia russa, secondo Avakov, mira a dividere l'Europa impedendole di trovare uno scopo comune. L'ex ministro ha citato una vecchia battuta diplomatica per illustrare l'incapacità di Bruxelles di parlare con una voce unica, notando che persino l'Ue sarà rappresentata solo da due funzionari per Commissione e Consiglio, una posizione marginale che non influenzerà gli esiti dei negoziati.

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Avakov ha analizzato le tattiche di negoziazione, spiegando che la Russia cerca di sfruttare le divisioni politiche interne ai governi europei. Mentre alcuni leader preferiscono mantenere una distanza strategica per non essere direttamente coinvolti in eventuali fallimenti, le forze politiche accomodanti con la Mosca di Putin criticano i governi che rifiutano di dialogare direttamente con il Cremlino, aumentando la pressione per una soluzione che non porterà a nulla.

Le illusioni sulle garanzie di sicurezza Nato

Riguardo alle proposte di scambio tra il Donbass e garanzie di sicurezza simili all'articolo 5 della Nato, Avakov ha espresso scetticismo, definendo tali offerte come slogan privi di concretezza. Ha ricordato che Putin ha chiesto alla Nato di ritirare le infrastrutture militari alle posizioni del 1997, una mossa che esporrebbe l'Europa centrale a potenziali attacchi e contraddice le promesse fatte in precedenza.

L'ex ministro ha accusato le capitali della Nato di essere ingannevoli nel credere che Putin possa diventare flessibile sulla sicurezza, sottolineando che il presidente russo non accetterà mai l'arrivo delle truppe occidentali in Ucraina. Ha accolto con favore la dichiarazione di Giorgia Meloni, ma ha avvertito che le negoziazioni richiedono dettagli precisi e non semplici promesse vaghe indirizzate a un leader che non risponde alle normali pressioni diplomatiche.

Sugli spiragli di pace prima della fine dell'anno, Avakov attribuisce questa speranza alla psicologia ottimistica dei negoziatori come Andriy Arakhamia, che deve fornire speranza al popolo ucraino. Tuttavia, sostiene che la vera strategia non è accettare accordi frettolosi, ma dimostrare a Putin che Kiev e l'Europa non cederanno, poiché la guerra non ha soluzione militare e richiede resistenza fino al crollo della determinazione russa.

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La resistenza ucraina e l'isolamento europeo

Arsen Avakov ha dichiarato che tutti i leader europei sono ostaggi delle elezioni politiche, impedendo loro di adottare una posizione ferma che richiederebbe di resistere finché Putin non ammetterà la sua incapacità di sconfiggere l'Ucraina. Molti leader comprendono la situazione, ma nessuno può trasformare questa consapevolezza in un messaggio pubblico a causa delle pressioni della politica interna.

L'ex diplomatico ha avvertito che Putin continuerà a combattere fino al suo ultimo giorno al Cremlino, finché crederà che l'Ucraina crollerà. Ha aggiunto che se avesse avuto i mezzi, avrebbe già imposto il suo volere, e che l'obiettivo russo è separare l'Europa dall'Ucraina per impedire che una coalizione unita imponga un cattivo accordo.

Nelle sue ultime dichiarazioni, Avakov ha descritto la condizione degli ucraini come frammentata ma resistente, paragonando la situazione a una palestra dove si continua a sollevare pesi pur senza sollievo. Ha ribadito che la pace non può essere raggiunta attraverso la resa, ma solo attraverso la perseveranza, affermando che l'Ucraina potrebbe vivere senza elettricità ma non senza acqua, l'elemento vitale per la sopravvivenza della nazione.