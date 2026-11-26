Kiev colpita da missili balistici russi il 25 novembre. Vittime, danni gravi e allerta per Zelensky: nuovo attacco in preparazione.

Le forze armate russe hanno lanciato una nuova ondata di attacchi missilistici contro la capitale ucraina, Kiev, nella tarda serata del mercoledì 25 novembre. Gli ordigni hanno colpito un centro commerciale e due edifici residenziali situati nel quartiere est, oltre il fiume Dnipro. L'incursione ha causato gravi danni strutturali e ha provocato quattro feriti tra la popolazione civile.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato l'accaduto tramite la sua piattaforma Telegram, sottolineando che le operazioni di bombardamento erano ancora in corso nel momento della comunicazione. Ha emphasized che due delle persone colpite si trovano in condizioni serie, richiedendo cure mediche immediate. L'amministrazione locale ha mantenuto vigenti le direttive di sicurezza, esortando fortemente i residenti a raggiungere e permanere nei rifugi antiaerei per proteggere le proprie vite.

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Il quadro strategico si inasprisce ulteriormente con le recenti Intelligence raccolte dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. All'inizio della settimana, il leader di Kiev ha dichiarato pubblicamente che i servizi di intelligence hanno identificato una preparazione attiva da parte delle forze russe per un nuovo, grande attacco su larga scala contro il territorio nazionale. Questa anticipazione delle intenzioni nemiche segnala un possibile escalation nella intensità delle operazioni belliche in corso.

La violenza non si limita alla sola capitale. Anche la seconda città più grande dell'Ucraina, Kharkiv, ha subito un nuovo colpo giovedì, giorno immediatamente successivo ai bombardamenti su Kiev. L'attacco ha provocato almeno tre feriti e ha lasciato diverse altre persone intrappolate sotto le macerie degli edifici crollati. Il sindaco della città ha confermato l'entità della distruzione e i soccorsi sono attualmente in corso per liberare i dispersi.

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La situazione a Kiev è particolarmente critica per la distribuzione geografica dei danni. I missili hanno colpito specifici punti nel settore est della città, separato dal resto dell'area metropolitana proprio dal fiume Dnipro. Un edificio menzionato da Klitschko ha subito danni particolarmente gravi, evidenziando la precisione e la potenza degli ordigni utilizzati. La città, divisa in due da questo corso d'acqua principale, è da settembre sotto un costante fuoco d'artiglieria e missilistico.

Da quando il conflitto ha intensificato le sue fasi a settembre, le incursioni aeree russe su Kiev e su altre importanti centri urbani ucraini sono diventate una routine strategica. Ogni attacco mira a destabilizzare le infrastrutture e a fiaccare il morale della popolazione civile, mantenendo alta l'ansia e costringendo le autorità locali a una gestione continua dello stato di emergenza. La risposta delle difese aeree ucraine è attualmente messa a dura prova da questa pressione costante.