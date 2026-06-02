Kiev sotto un massiccio attacco aereo russo: la popolazione corre ai rifugi della metropolitana

Intense raid aerei russi colpiscono Kiev, incendi e detriti devastano quartieri come Podil e Obolon; il sindaco Klitschko denuncia fiamme su auto e scuole, Zelensky avverte di un possibile attacco di massa e invita i cittadini a restare allerta.

Kiev è stata nuovamente teatro di un violento attacco aereo russo nelle prime ore di martedì 2 giugno 2026, un episodio che ha nuovamente messo a dura prova la capacità di resilienza della capitale ucraina.

Intorno alle prime tre del mattino, i residenti hanno avvertito una potente esplosione seguita da una colonna di fumo densa che si è sollevata sopra il centro cittadino, segnale evidente di un bombardamento di ampia portata. Le autorità locali hanno immediatamente lanciato un appello all'alternativa di rifugiarsi nei punti di protezione civile, in particolare nelle stazioni della metropolitana, che da diversi mesi fungono da rifugi temporanei per chi non dispone di un rifugio antiaereo domestico.

Testimoni oculari hanno riferito di aver visto numerosi gruppi di persone accorrere verso gli ingressi della rete sotterranea, spesso accompagnati da volontari e operatori di pronto soccorso che distribuivano sacchi di cemento e maschere antipolvere. Le immagini diffused online mostrano code di cittadini, bambini e anziani, tutti costretti a restare in spazi chiusi per ore, in attesa di un segnale di sicurezza che confermi la cessazione del bombardamento





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