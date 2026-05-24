Kiev sotto un massiccio attacco di missili e droni nella notte del 23‑24 maggio

Un raid russo di grande portata ha coinvolto missili balistici Oreshnik, crociera e più di seicentomila droni contro Kiev, provocando un morto, quaranta feriti e danni diffusi a scuole e infrastrutture. Le autorità ucraine chiedono un rafforzamento della difesa aerea e pressioni internazionali contro Mosca.

Kiev è stata colpita nella notte tra il 23 e il 24 maggio da una massiccia ondata di missili balistici, missili da crociera e droni kamikaze.

Secondo le autorità locali, l’attacco ha coinvolto decine di missili balistici a medio raggio, tra cui quello soprannominato Oreshnik, oltre a varie testate di crociera e a circa seicentomila droni che hanno sorvolato la città in formazione compatta. Il bilancio provvisorio conta un morto e almeno quaranta feriti, con danni ingenti che si sono estesi a edifici civili, infrastrutture di trasporto e due istituti scolastici, uno dei quali gravemente colpito e l’altro sfiorato da un ordigno che è caduto nelle vicinanze.

Filmati diffusi sui social mostrano le testate multiple di missili che si schiantano al suolo, creando grandi crateri e una nuvola di fumo che ha avvolto diverse zone della capitale





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ucraina Russia Kiev Attacchi Missilistici Sicurezza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zelensky avverte: rischio attacco missilistico russo con Oreshnik, allarme rifugi a KievIl presidente ucraino segnala preparativi russi per un attacco combinato con armi a medio raggio e invita la popolazione a mettersi al sicuro nei rifugi.

Read more »

Ukraine hit with massive missile strike after Oreshnik threatUkraine's capital Kyiv was hit by a massive strike of missiles and drones early on Sunday, after its air force warned Russia might launch a hypersonic Oreshnik ballistic missile.

Read more »

Ucraina, maxi attacco russo nella notte con missili e droni: lanciato anche il razzo OreshnikNella notte tra il 24 e il 24 maggio, le forze russe hanno lanciato un attacco combinato su larga scala con missili e droni contro Kiev e la regione circostante, colpendo edifici residenziali e...

Read more »

Massiccio raid di Mosca su Kiev: lanciati 50 missili e 700 droni. Allarme in tutto il Paese per gli OreshnikAttacchi anche su altre città del Paese. Il bilancio iniziale è di un morto e 44 feriti

Read more »