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Kiev sotto un massiccio attacco di missili e droni nella notte del 23‑24 maggio

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Kiev sotto un massiccio attacco di missili e droni nella notte del 23‑24 maggio
UcrainaRussiaKiev
📆5/24/2026 7:43 AM
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Un raid russo di grande portata ha coinvolto missili balistici Oreshnik, crociera e più di seicentomila droni contro Kiev, provocando un morto, quaranta feriti e danni diffusi a scuole e infrastrutture. Le autorità ucraine chiedono un rafforzamento della difesa aerea e pressioni internazionali contro Mosca.

Kiev è stata colpita nella notte tra il 23 e il 24 maggio da una massiccia ondata di missili balistici, missili da crociera e droni kamikaze.

Secondo le autorità locali, l’attacco ha coinvolto decine di missili balistici a medio raggio, tra cui quello soprannominato Oreshnik, oltre a varie testate di crociera e a circa seicentomila droni che hanno sorvolato la città in formazione compatta. Il bilancio provvisorio conta un morto e almeno quaranta feriti, con danni ingenti che si sono estesi a edifici civili, infrastrutture di trasporto e due istituti scolastici, uno dei quali gravemente colpito e l’altro sfiorato da un ordigno che è caduto nelle vicinanze.

Filmati diffusi sui social mostrano le testate multiple di missili che si schiantano al suolo, creando grandi crateri e una nuvola di fumo che ha avvolto diverse zone della capitale

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Ucraina Russia Kiev Attacchi Missilistici Sicurezza

 

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