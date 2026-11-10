Kiko Milano e le novità beauty: collezioni, collaborazioni e spa tra Milano e Londra

Kiko Milano, Cetaphil e Augustinus Bader presentano nuove collezioni, collaborazioni ed esperienze beauty tra Milano, Roma e Londra.

Kiko Milano, Santa Maria Novella, Cetaphil e Augustinus Bader hanno annunciato una serie di iniziative che spaziano dai premi dedicati al design alle edizioni limitate di make-up e fragranze, fino a nuove esperienze di skincare. Le novità riguardano le città di Milano, Firenze, Roma e Londra e coinvolgono artisti, designer e programmi televisivi.

Il progetto che coinvolge le designer Elena Salmistraro e Lucia Massari, due protagoniste del design contemporaneo, ha come obiettivo comune la promozione e il sostegno del talento delle nuove generazioni. Il percorso si concluderà a dicembre in Triennale, a Milano, con l'esposizione dei lavori delle 12 finaliste.

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Kiko Milano e le collezioni con design e spettacolo

Kiko Milano è al centro di due progetti distinti che uniscono espressione personale e creatività. Simone Dominici, CEO di Kiko Milano, ha sottolineato la visione condivisa dai due brand coinvolti, entrambi legati all'espressione della personalità e dell'unicità.

La collezione dedicata alle labbra richiama un evidenziatore, ma in questo caso il colore si concentra sulle labbra. Gli elementi decorativi, simili a pietre scintillanti, sono realizzati in una raffinata palette di tonalità blu e avvolgono naturalmente la silhouette del flacone. Anche il vetro richiama la magia dell'ora blu grazie a una delicata sfumatura dégradé, che passa dall'azzurro più luminoso al blu più intenso.

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Per lo show X Factor, Kiko Milano propone una limited edition in una particolare tonalità lilla cangiante. Da questa palette di colori, texture e finish nascono sette reinterpretazioni glow-up dell'iconico logo del programma, che cambiano veste puntata dopo puntata. Sono previsti anche quattro set beauty speciali per portare un tocco dello show nella propria routine.

Il Beauty Coach by KIKO Milano lavora in sinergia con stylist e autori del programma per interpretare carattere e ispirazioni degli artisti. L'obiettivo è creare look in sintonia con il loro percorso musicale. Lo show dal vivo è previsto il 3 dicembre al Forum di Assago.

Santa Maria Novella celebra un doppio anniversario

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella presenta una nuova edizione della fragranza Angeli di Firenze, legata a un anniversario importante. Il profumo è dedicato anche agli Angeli del Fango, a conferma del legame del brand con la storia della città.

In occasione di questo doppio anniversario, la fragranza inaugura un nuovo capitolo. La nuova edizione sarà disponibile in quantità limitata, esclusivamente nelle boutique del brand, una scelta che rende l'acquisto un'esperienza diretta e selettiva.

Nel campo del benessere, le Spa Bulgari sono descritte come palcoscenici d'eccezione per il mondo della bellezza. Il percorso di novembre prevede un rituale che si apre con un momento immersivo di rilassamento, seguito dalla spazzolatura ionica a secco, che risveglia la circolazione con movimenti ritmici ed energizzanti.

Il trattamento prosegue con un'esperienza nutriente sul corpo, con particolare attenzione a collo e décolleté. Il rituale contribuisce a rendere la pelle più morbida, nutrita e luminosa, favorendo al contempo il rilascio delle tensioni quotidiane accumulate su spalle e collo.

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Cetaphil, Visologiq e la spa di Londra

Cetaphil ha presentato una collaborazione con l'artista italiano Pietro Terzini, che trasforma i riferimenti alla cultura contemporanea in un linguaggio visivo tra i più riconoscibili degli ultimi tempi. Si tratta della prima collaborazione dell'artista nel settore della skincare dermocosmetica.

Terzini ha espresso soddisfazione per la collaborazione con Cetaphil, definito un'eccellenza della skincare dermocosmetica, e ha spiegato che il progetto unisce il suo linguaggio creativo a un marchio iconico. La linea dermocosmetica è formulata per le esigenze quotidiane della pelle e associa l'1% di Rice PDRN al 5% di complesso di ceramidi CLR per ricompattare la cute.

Visologiq si occupa esclusivamente del viso dal 2019 e porterà il proprio metodo a Roma, in Rinascente. Il brand intende raccontare la stessa filosofia a una nuova clientela, partendo dall'ascolto del viso di ogni persona.

A Londra, nel cuore di The Mark Hotel, apre The Mark Wellness and Longevity Spa by Augustinus Bader. Il progetto unisce i trattamenti skincare del brand e protocolli di longevità basati sulla scienza agli standard di ospitalità dell'hotel. La spa propone trattamenti viso e corpo firmati Augustinus Bader, insieme a nano-channeling di precisione, microcorrenti, ultrasuoni Biosonix, LED a spettro completo e ossigenoterapia ionizzata.

Tra le proposte dedicate alla longevità e alla rigenerazione figura anche l'ossigenoterapia iperbarica, un trattamento che utilizza una pressione atmosferica aumentata e ossigeno ad alta concentrazione per supportare i processi naturali di rigenerazione dell'organismo. Il trattamento favorisce una maggiore ossigenazione dei tessuti ed è impiegato in ambito clinico per sostenere la riparazione dei tessuti.