Il nuovo thriller ottavo episodi distribuito da Amazon Prime Video vede Catherine Zeta-Jones nei panni di una ex trafficante di droga. Scopri i dettagli del cast e la trama.

Amazon Prime Video ha annunciato il lancio di " Kill Jackie", un nuovo thriller per otto episodi che segna il ritorno di Catherine Zeta-Jones nei panni di una ex trafficante di droga internazionale. La serie, tratta dal romanzo "The Price You Pay" di Nick Harkaway, pubblicato sotto lo pseudonimo di Aidan Truhen, promette di esplorare temi di vendetta e sopravvivenza. L'attrice, premio Oscar per il film "Chicago", interprete principale, guiderà una narrazione ricca di intrighi e colpi di scena.

Trama: la minaccia dei Sette Demoni

La protagonista, Jackie Price, incarnata da Catherine Zeta-Jones, ha trascorso vent'anni a costruire una nuova vita lontana dai traffici illeciti del passato. Oggi vive nel lusso, viaggia per il mondo e commercia opere d'arte, cercando accuratamente di non attirare l'attenzione su di sé. La sua tranquilla esistenza viene bruscamente interrotta quando scopre che i Sette Demoni, una squadra composta da sette tra i sicari più temibili al mondo, sono stati ingaggiati per eliminarla.

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Convinta che la minaccia sia legata direttamente alla sua vecchia vita, Jackie Price decide di passare all'azione. Invece di fuggire, la ex trafficante inizia a dare la caccia agli assassini uno dopo l'altro. Per garantire la propria sopravvivenza, dovrà affrontare non solo i cecchini professionisti, ma anche i complessi segreti che credeva di aver sepolto in modo definitivo nel corso degli ultimi due decenni.

Team creativo e produzione

Lo sviluppo della serie è affidato a Tom Butterworth, già noto per il lavoro su "Gangs of London". Butterworth firma anche la sceneggiatura e ricopre il ruolo cruciale di showrunner, guidando la visione narrativa complessiva del progetto. La regia è suddivisa tra professionisti di alto livello: Damon Thomas, celebre per il suo lavoro su "Killing Eve" e "Riviera", e Dawn Shadforth, regista di "I Hate Suzie" e "Apples Never Fall".

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Il progetto nasce dall'adattamento letterario dell'opera "The Price You Pay" di Nick Harkaway. Questo romanzo ha fornito la base narrativa per una storia che mescola elementi di azione e dramma psicologico. La scelta di adattare un testo di Harkaway, che firma anche romanzi di spionaggio e thriller tecnici, garantisce una struttura solida e densa di riferimenti all'intelligence e ai conflitti internazionali.

Cast internazionale e ruoli principali

Oltre a Catherine Zeta-Jones, il cast annovera nomi di grande prestigio del cinema e della televisione. Daniel Ings, già visto nella serie "The Gentlemen" e nel cast di "A Knight of the Seven Kingdoms", interpreta un ruolo chiave accanto alla protagonista. La scelta di attori veterani e talenti emergenti mira a rafforzare la credibilità della narrazione e l'intensità delle dinamiche tra i personaggi.

Il roster include inoltre Sidse Babett Knudsen, nota per "Borgen" e "Prime Target", Óscar Jaenada, interprete di "Rambo V" e "Cantinflas", e Hattie Hook, presente in "Of An Age" e "Ten Pound Poms". Altri membri del cast sono Darci Shaw, Raff Law, Enzo Cilenti e Christine Adams, ciascuno portando la propria esperienza in produzioni di successo come "Black Mirror", "The Crown", "Hijack" e "Malice".

Risvolti e proiezioni future

La serie esplora le conseguenze psicologiche e pratiche di una vita passata nel crimine organizzato. L'interazione tra il lusso attuale di Jackie e i traumi del passato crea un contrasto narrativo che alimenta la tensione fino all'ultimo episodio. I produttori mirano a offrire al pubblico un'esperienza immersiva che bilanci il genere thriller con profondità emotiva.

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Con un cast così vasto e una produzione curata nei minimi dettagli, "Kill Jackie" si pone come un evento significativo nel panorama delle serie drammatiche. La trama, incentrata sulla lotta per la sopravvivenza e la giustizia personale, risuona con le attese degli appassionati di generi noir e investigativi. L'imminente distribuzione segna un importante capitolo nella carriera televisiva di Catherine Zeta-Jones.