Killian Nielsen rivela il difficile rapporto con la madre Brigitte: «Mi evita, mi ha bloccato sui social»

Il figlio dell'ex modella danese, ospite de La Volta Buona, racconta il conflitto con la madre, che lo ha bloccato sui social e ignora i suoi tentativi di riconciliazione. Brigitte Nielsen, invece, preferisce non parlare pubblicamente della questione.

Ospite de La Volta Buona, il 36enne Killian Nielsen , figlio della celebre ex modella danese Brigitte Nielsen , nato nel 1989 da una relazione con il giocatore di football Mark Gastineau, ha raccontato il difficile rapporto con la madre, oggi completamente interrotto.

«Ha detto che non le piace che parlo del nostro rapporto in televisione. Ma è l’unico strumento che ho per mandarle messaggi. Su WhatsApp non mi risponde, su Instagram mi ha bloccato e nella vita mi evita», ha spiegato Killian, rivelando il profondo malessere che lo accompagna da anni. Brigitte Nielsen, intervistata da Belve, ha dichiarato di non voler parlare del figlio, confermando anche a Vanity Fair: «È un tema del quale preferisco non parlarne.

Sono questioni, secondo me, da affrontare a casa, non pubblicamente». Killian ha raccontato di aver tentato più volte di riallacciare i rapporti, ma senza successo.

«Quando lei è venuta in Spagna, l'ho raggiunta, ma suo marito ha detto che non potevo parlare con lei», ha spiegato, ricordando anche un episodio avvenuto a Milano: «Sapevo, tramite terze persone, che era ospite di un evento. Sono andato lì per incontrarla, l'ho vista e ho iniziato a gridarle: “Mamma”. Lei ha tirato dritto facendo finta di niente».

Killian ha anche rivelato di non avere rapporti con i suoi fratelli, gli altri figli dell’attrice: Julian, nato nel 1984 dal primo matrimonio con Kasper Winding, Douglas Aaron e Raoul Jr., nati rispettivamente nel 1993 e nel 1995 dal matrimonio con Raoul Meyer.

«Loro hanno deciso di intraprendere una strada che a me non piace, e di cui preferisco non parlare», ha aggiunto. In passato, Killian ha avuto problemi di alcolismo, una dipendenza che ha segnato anche la vita della madre.

«Non ne faccio una colpa a lei assolutamente, sono stato io ad agire in quel modo, a fare le mie scelte», ha precisato, aggiungendo: «L’ho fatto perché mi mancava la mamma. Non mi diverto ad andare in televisione a raccontare la nostra vita privata».

«I panni sporchi vanno lavati in casa. Però tante volte sono andato da lei e non è servito», ha concluso. Brigitte Nielsen, dal canto suo, aveva affermato di sentirsi una buona madre: «Certo, forse oggi sono più brava di quanto lo sia stata a vent’anni. Ma sono riuscita a crescere 5 figli, a portarli a scuola, a educarli senza mai smettere di lavorare e viaggiare.

È stata durissima: li ho sempre portati con me, non mi sono persa un pannolino», aveva raccontato a Vanity Fair. Nonostante i rancori, Killian continua ad avere una grande ammirazione per la madre: «È bellissima. È una stella, irraggiungibile. Io voglio mettere una pietra sopra».

E ha voluto lanciare un appello: «Mamma ti amo tantissimo. Colgo quest’occasione per dirti che spero sia la volta buona per riabbracciarti»





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