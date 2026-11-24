Il migrante salvadoregno Kilmar Abrego Garcia, simbolo della critica alla politica di immigrazione di Trump, partirà per l'Europa in volo commerciale dopo un accordo volontario, mentre le autorità federali statunitensi restano in silenzio ufficiale sulla vicenda.

La vicenda di Kilmar Abrego Garcia e sua moglie Jennifer Vasquez Sura, immortalata mentre lasciavano il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Greenbelt nel Maryland il 6 ottobre 2026, ha raggiunto una nuova e decisiva svolta.

Abrego Garcia lascia volontariamente gli Stati Uniti

Secondo quanto riportato martedì dai principali media statunitensi, il migrante salvadoregno, la cui deportazione in El Salvador è stata definita ingiustificata e che è diventato un simbolo della rigida politica di immigrazione voluta dal presidente Donald Trump, sceglierà di lasciare volontariamente gli Stati Uniti per evitare un'espulsione ufficiale. Questa decisione segna un punto di转折 importante in una storia che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale, sollevando interrogativi sulle procedure legali e sui diritti dei migranti in un contesto politico fortemente polarizzato.

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L'agenzia di stampa Reuters, attraverso la sua traduzione professionale, ha offerto al pubblico italiano l'opportunità di seguire i dettagli di questo sviluppo, pur precisando che le traduzioni automatiche non possono mai sostituire il giudizio umano e la contestualizzazione professionale dei fatti. Le fonti citate da CBS News, basandosi su funzionari statunitensi a conoscenza della situazione, hanno confermato che Abrego Garcia è pronto a imbarcarsi su un volo commerciale diretto in Europa il martedì seguente la notizia.

Il Washington Post ha aggiunto ulteriori dettagli, riferendo che tra le parti coinvolte è stato raggiunto un accordo negoziato che permette a Abrego Garcia, 31 anni, di partire volontariamente dal suolo americano. Questo patto sembra mirare a chiudere la controversia legale senza passare attraverso un'espulsione formale, che avrebbe lasciato una traccia definitiva nel suo record migratorio.

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Destinazione Spagna e Messico per il migrante

Parallelamente, il New York Times, citando gli avvocati di Abrego Garcia, ha rivelato la destinazione finale del viaggio: il migrante intende dirigersi inizialmente verso la Spagna per poi, negli step successivi, cercare di raggiungere il Messico. Questo percorso transatlantico e poi sudamericano suggerisce una strategia complessa per riprendere una vita stabile al di fuori del sistema di asilo statunitense, che in questo caso si è rivelato inadeguato o ostile alle sue esigenze legali.

Nonostante la chiarezza delle informazioni emerse dai media, le istituzioni federali statunitensi hanno mantenuto un silenzio assordante. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il Dipartimento per la Sicurezza Interna e l'agenzia per l'Immigrazione e l'Esecuzione delle Norme Doganali non hanno fornito commenti immediati alle richieste di chiarimento presentate martedì. Questo silenzio ufficiale lascia spazio a numerose speculazioni sul contenuto effettivo dell'accordo negoziato e sulle implicazioni a lungo termine per il caso Abrego Garcia.

Silenzio delle autorità Usa sulla vicenda

La mancata risposta delle autorità può essere interpretata come una strategia di gestione della crisi o come un indicatore della delicatezza politica della situazione. Per Kilmar Abrego Garcia, la cui deportazione aveva acceso i riflettori sui difetti del sistema di immigrazione americano, questa partenza volontaria rappresenta forse un compromesso necessario per evitare ulteriori tormenti legali, pur senza ripristinare completamente la sua posizione precedente.

La storia continua a evolversi, lasciando l'Europa e gli Stati Uniti come palcoscenici di una lotta per i diritti umani e la sovranità nazionale che interessa l'intera comunità internazionale.