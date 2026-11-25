Il migrante salvadoregno Kilmar Abrego Garcia arriva a Madrid il 25 novembre 2026 dopo un accordo con gli Stati Uniti. La sua vicenda ha segnato la critica alla politica di Donald Trump.

Il migrante salvadoregno Kilmar Abrego Garcia è arrivato a Madrid-Barajas il 25 novembre 2026, dopo aver stipulato un accordo con le autorità statunitensi per la sua partenza. Questo evento segna la conclusione di un lungo contenzioso legale che ha visto il Supreme Court degli Stati Uniti coinvolto, culminato con il suo ingresso in Spagna come free man.

Dettaglio dell'arrivo e contesto legale

Testimoni hanno osservato Kilmar Abrego Garcia, 31 anni, indossare un cappellino dei Chicago Bulls e occhiali da sole mentre usciva dall'aeroporto e saliva su un'auto, senza rilasciare dichiarazioni. La sua presenza a Madrid chiude un capitolo giuridico iniziato nel marzo 2025, quando fu espulso verso El Salvador nonostante un ordine del tribunale che ne vietava il ritorno per rischio persecuzione.

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Posizione dell'avvocato e prospettive future

Simon Sandoval-Moshenberg, avvocato di Abrego Garcia, ha dichiarato a Madrid che la partenza rappresenta una vittoria, poiché il cliente cerca giustizia dall'agosto 2025. L'avvocato ha precisato che il trasferimento è temporaneo e che ci saranno vie legali per tornare negli Stati Uniti come residente permanente sotto una futura amministrazione, poiché ritiene che il trattamento equo non sarebbe possibile con Donald Trump.

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Critiche USA e politiche migratorie della Spagna

Il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha definito l'arrivo come una "deportazione volontaria", criticando aspramente le politiche migratorie del governo socialista spagnolo. Questa critica è aumentata dopo l'attraversamento di oltre 80.000 migranti verso Ceuta nel luglio 2025, definendo la Spagna un terreno fertile per i migranti illegali a causa delle sue politiche di confine.

Storia della vicenda e tentativi di rimpatrio

Le autorità statunitensi avevano inizialmente definito l'espulsione di Kilmar Abrego Garcia come un errore amministrativo, ma non potevano riportarlo indietro fino all'ordine della Corte Suprema nel giugno 2025. Successivamente, gli Stati Uniti tentarono di deportarlo in Liberia per accuse di traffico di esseri umani, ma un giudice americano respinse le accuse, portando alla sua attuale situazione.