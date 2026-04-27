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Kim Jong-un conferma il sostegno alla Russia e rafforza i legami militari con Mosca

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Kim Jong-un conferma il sostegno alla Russia e rafforza i legami militari con Mosca
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📆4/27/2026 2:44 AM
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Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ribadito il sostegno della Corea del Nord alla Russia durante una cerimonia commemorativa a Pyongyang, discutendo con una delegazione russa del rafforzamento dei legami militari tra i due Paesi. La cooperazione, che include un piano di cooperazione quinquennale, sembra destinata a persistere anche oltre la guerra in Ucraina.

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ribadito il sostegno della Corea del Nord alle politiche della Russia e ha discusso con una delegazione russa, guidata dal ministro della Difesa Andrei Belousov, del rafforzamento dei legami militari tra i due Paesi.

L'incontro si è svolto durante una cerimonia di commemorazione a Pyongyang per onorare i soldati nordcoreani caduti durante i combattimenti nella regione russa di Kursk, dove le forze ucraine avevano lanciato un'incursione nel 2024. La Corea del Nord aveva inviato circa 14.000 truppe a fianco delle forze russe, secondo stime di fonti sudcoreane, ucraine e occidentali, con oltre 6.000 soldati perduti in battaglia.

Kim Jong-un ha sottolineato che i suoi soldati avevano 'spazzato via gli aggressori' e contrastato le ambizioni egemoniche degli Stati Uniti e dell'Occidente, come riportato dalla KCNA. La Corea del Nord ha ribadito il suo impegno a sostenere la sovranità, l'integrità territoriale e gli interessi di sicurezza della Russia, rafforzando ulteriormente la cooperazione bilaterale in ambito politico e militare.

Nel 2024, i due Paesi avevano firmato un 'Trattato di partenariato strategico globale', che include una clausola di difesa reciproca, e ora stanno lavorando a un piano di cooperazione quinquennale per il periodo 2027-2031. Gli analisti, come Lim Eul-chul dell'Istituto per gli Studi dell'Estremo Oriente dell'Università di Kyungnam, hanno osservato che questa cooperazione è destinata a persistere anche oltre la guerra in Ucraina, evolvendo in un'alleanza istituzionale.

In cambio del supporto militare, Pyongyang ha ricevuto assistenza economica e tecnologica da Mosca, secondo valutazioni dell'intelligence sudcoreana. Kim Jong-un ha anche incontrato Vyacheslav Volodin, presidente del parlamento russo e stretto alleato di Vladimir Putin, ribadendo l'intenzione di approfondire i legami bilaterali in linea con il trattato di partenariato strategico.

Un concerto commemorativo intitolato 'Stelle della Patria' è stato organizzato in onore dei soldati caduti, mentre Kim ha elevato questi militari a simboli di sacrificio e lealtà, utilizzando cerimonie statali e progetti memoriali per celebrare pubblicamente il loro ruolo. In un messaggio a mano, Kim ha scritto che 'le anime dei caduti vivranno per sempre con il grande onore che hanno difeso', sottolineando l'importanza di questa collaborazione per la Corea del Nord

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