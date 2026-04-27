Kim Jong Un conferma il sostegno della Corea del Nord alla Russia in un incontro con il ministro della Difesa russo

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ribadito il sostegno della Corea del Nord alla politica russa durante un incontro con il ministro della Difesa russo Andrey Belousov. I due Paesi hanno discusso della collaborazione militare e delle sfide internazionali.

La Corea del Nord ha ribadito il suo sostegno alla politica della Russia volta a difendere la sovranità, l'integrità territoriale e la sicurezza nazionale. Questo impegno è stato espresso dal leader nordcoreano Kim Jong Un durante un incontro con il ministro della Difesa russo Andrey Belousov , tenutosi ieri.

Kim ha dichiarato che l'esercito e il popolo russo otterranno la vittoria nella loro giusta e santa lotta, come riportato dall'Agenzia Centrale di Notizie Coreana (KCNA). Il leader nordcoreano ha ricordato che esattamente un anno fa, le truppe nordcoreane e le Forze Armate russe avevano collaborato per sconfiggere e eliminare i militanti armati che invadevano una regione di confine russa, liberando la regione di Kursk.

Kim ha inoltre espresso gratitudine alla leadership russa per gli sforzi compiuti nel rafforzare le relazioni di alleanza tra i due Paesi. Durante l'incontro, le parti hanno discusso di un'ampia gamma di questioni di interesse comune, tra cui il peggioramento della situazione internazionale e regionale. La KCNA ha concluso il resoconto sottolineando l'importanza della collaborazione tra Pyongyang e Mosca in un contesto geopolitico sempre più complesso.

La Corea del Nord ha da tempo stretto legami con la Russia, soprattutto in ambito militare e politico, in un momento in cui entrambe le nazioni affrontano pressioni internazionali. Questo incontro rafforza ulteriormente l'alleanza tra i due Paesi, che si basano su una storia di cooperazione e reciproco sostegno. La situazione internazionale, caratterizzata da tensioni crescenti e conflitti regionali, ha spinto Pyongyang e Mosca a consolidare la loro partnership strategica.

Gli analisti osservano che questa alleanza potrebbe avere implicazioni significative per la stabilità globale, soprattutto in relazione alle dinamiche nella regione asiatica e alle relazioni con gli Stati Uniti e i loro alleati. La Corea del Nord, sottoposta a sanzioni internazionali, vede nella Russia un partner cruciale per aggirare le restrizioni e rafforzare la propria posizione sul palco internazionale.

La Russia, d'altra parte, cerca di espandere la propria influenza in Asia, trovando in Pyongyang un alleato disposto a collaborare in vari settori, compresi quelli militari e tecnologici. Questo incontro segna un ulteriore passo verso una collaborazione più stretta tra i due Paesi, che potrebbero continuare a sostenersi a vicenda in un contesto geopolitico sempre più instabile





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