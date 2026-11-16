Kim Jong-un valida infrastrutture a Samjiyon e Mount Paektu. Intanto Jo Yong Won incontra Putin e il vertice con Trump in Cina sembra compromesso.

Kim Jong-un ha portato avanti un'intensa campagna di ispezione nelle regioni di confine, concentrando la sua attenzione sulle infrastrutture turistiche e aeronautiche nel nord-est del paese, mentre parallelamente si consuma un significativo scambio diplomatico ad alto livello tra Pyongyang e Mosca che rischia di isolare ulteriormente la leadership nordcoreana sul piano internazionale.

Validazione infrastrutturale a Samjiyon e Mount Paektu

Kim Jong-un ha esaminato la costruzione di una zona turistica montana a Samjiyon, situata nelle immediate vicinanze del confine con la Cina, durante i giorni di domenica 15 novembre e lunedì 16 novembre 2026, come riportato martedì 17 novembre dall'agenzia di stampa statale KCNA. Durante questo tour, il leader nordcoreano ha visitato i cantieri per la ricostruzione dell'aeroporto di Samjiyon, l'implementazione di una linea ferroviaria dedicata al turismo e i lavori di sviluppo di una stazione sciistica moderna. Ha definito gli hotel, i rifugi di montagna e le nuove aree abitative destinate alla popolazione nella località impeccabili e meritevoli del massimo dei voti possibili, esprimendo una soddisfazione totale per lo stato avanzato dei lavori e l'estetica generale del progetto. L'obiettivo dichiarato di questa iniziativa sembra essere quello di trasformare una regione periferica in un hub di prestigio per il turismo internazionale e domestico, sfruttando le risorse naturali uniche dell'area.

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Nello specifico comando tecnico, Kim Jong-un ha ordinato che l'estensione della pista dell'aeroporto di Samjiyon rispetti rigorosamente gli standard tecnici stabiliti dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), un segno di un'ambizione espansionistica che va oltre i semplici standard locali. Inoltre, il leader nordcoreano ha effettuato un'ascensione fino alla cima del Monte Paektu, un luogo di grande importanza simbolica e nazionale, per ispezionare personalmente la stazione della funivia appena ricostruita e i lavori in corso nelle vicinanze del Lago del Paradiso, noto anche come Crater Lake. Durante questa ispezione in alta quota, ha richiesto esplicitamente la massima qualità costruttiva per ogni singola struttura presente nell'area, dimostrando un'attenzione maniacale ai dettagli e alla durabilità delle opere pubbliche che servono a legittimare il suo governo presso la popolazione e i visitatori.

Incontro strategico a Mosca con il Presidente Putin

Jo Yong Won, membro di spicco del Presidium dell'Ufficio Politico e segretario del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori al potere nella Corea del Nord, ha partecipato a un incontro diretto con il presidente russo Vladimir Putin, come confermato dalle agenzie di stampa russane Interfax e TASS. Questa riunione avviene in un momento di intensificazione delle relazioni tra i due paesi, che cercano di diversificare le loro economie e di costruire alleanze geopolitiche contro l'egemonia occidentale, stabilendo canali di comunicazione diretti e strategici che ignorano volutamente la mediazione di altre potenze globali. La presenza di un segretario così alto nel partito nordcoreano a Mosca sottolinea l'importanza che Pyongyang attribuisce al sostegno russo, sia in termini di forniture energetiche ed energetiche che di cooperazione militare e tecnologica sempre più stretta.

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La natura di questo incontro è stata confermata da fonti affidabili che hanno riportato i dettagli della visita ufficiale, evidenziando come i vertici dei due paesi stiano cercando di consolidare un partenariato che sfida le sanzioni internazionali e le pressioni diplomatiche provenienti da Washington e dai suoi alleati. La delegazione nordcoreana, guidata da Jo Yong Won, ha viaggiato in Russia sin dal 14 novembre, dimostrando una pianificazione accurata e una volontà politica ferma di mantenere il dialogo aperto con il Cremlino. Questo scambio diplomatico non è solo un gesto simbolico, ma rappresenta un passo concreto verso una possibile cooperazione operativa che potrebbe avere implicazioni significative per la sicurezza regionale in Estremo Oriente e per gli equilibri di potere globali, creando un asse stabile tra due nazioni che si sentono circondate dalle potenze occidentali.

Ostruzione del vertice storico con il Presidente Trump

Le dinamiche diplomatiche internazionali si stanno però complicando per la leadership nordcoreana, poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato lunedì 16 novembre che potrebbe incontrare Kim Jong-un in Cina durante la settimana in corso, ma tale possibilità sembra essere stata compromessa dalla scelta strategica di Pyongyang di inviare la propria delegazione a Mosca invece che in Cina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha precisato su Interfax che Vladimir Putin potrebbe incontrare Kim solo se il leader nordcoreano decidesse di recarsi in Cina per partecipare al vertice APEC programmato per questa settimana, ma questa condizione appare virtualmente impossibile dato l'attuale itinerario diplomatico di Pyongyang. La scelta di Jo Yong Won di essere in Russia ha creato un conflitto di日程 (agenda) che rende di fatto impossibile un incontro trilaterale o bilaterale diretto con Trump nello stesso momento e nello stesso luogo, bloccando di fatto le trattative direct che erano nell'aria.

Il ministero sudcoreano per la riunificazione ha osservato lunedì 16 novembre che la delegazione nordcoreana, presente in Russia dal 14 novembre, si è recata sul posto proprio alla vigilia del vertice tra Stati Uniti, Cina e Russia in programma per questa settimana, un calcolo politico preciso che ha inevitabilmente escluso la possibilità di un dialogo diretto con l'amministrazione Trump. La Corea del Sud ha affermato che monitorerà attentamente gli sviluppi, sottolineando come questa mossa strategica di Pyongyang possa essere letta come un segnale di allontanamento dai tentativi di distensione con gli Stati Uniti e un maggiore affidamento sull'asse russo. La perdita di questa opportunità di incontro diretto con il presidente degli Stati Uniti rappresenta un passo indietro significativo per le speranze di una de-escalation immediata delle tensioni peninsolari, costringendo le parti a cercare nuove vie diplomatiche in un contesto sempre più frammentato e competitivo.