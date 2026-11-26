Kim Jong Un ispeziona testate e centrifughe per ribadire lo status nucleare della Corea del Nord, ignorando le aperture diplomatiche di Donald Trump.

Kim Jong Un ha rifiutato le recenti aperture diplomatiche di Washington rispondendo con una chiara dimostrazione di forza militare. Il leader nordcoreano ha personalmente ispezionato testate nucleari e impianti destinati alla produzione di materiale fissile per armi atomiche. Questa mossa ribadisce che la Corea del Nord non cambierà mai il proprio status di Stato dotato di armi nucleari.

Esposizione pubblica di armi sensibili

Le immagini diffuse dai media ufficiali nordcoreani mostrano Kim Jong Un mentre cammina tra file di centrifughe, presumibilmente usate per arricchire l'uranio. Egli osserva inoltre una serie di testate nucleari, rendendo pubblica una vista rara di infrastrutture critiche. La scelta avviene pochi giorni dopo che il presidente americano Donald Trump aveva lasciato intendere la propria disponibilità a incontrarlo.

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Kim non ha risposto pubblicamente alla proposta di colloquio avanzata da Trump durante il suo viaggio in Asia. Ha invece preferito mostrare ciò che considera il fondamento della sicurezza del suo Paese. L'arsenale nucleare in crescita e i capaci impianti di produzione sono stati presentati come una determinazione politica irreversibile.

"La nostra capacità nucleare è ormai diventata realtà", ha dichiarato Kim secondo l'agenzia ufficiale KCNA. Ha aggiunto che la Corea del Nord non cercherà mai il riconoscimento o l'approvazione di alcuno. Le sue armi servono esclusivamente a contenere e contrastare le minacce dei "nemici", secondo il suo messaggio.

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Capacità produttiva e valutazione Iaea

Il messaggio è chiaro: per Pyongyang il dialogo non può partire dalla rinuncia al programma nucleare. Kim ha affermato che il suo Paese non ha fretta di negoziare, poiché ritiene sufficiente la propria forza per deterrenza e risposta. Questa posizione lascia poco spazio a qualsiasi proposta di denuclearizzazione tradizionale.

Durante la visita, Kim ha ispezionato due stabilimenti per la produzione di materiali nucleari: uno appena inaugurato e l'altro in fase di ampliamento. Le fotografie rilasciate dalla KCNA mostrano quello che gli analisti interpretano come centrifughe per la produzione di uranio arricchito e testate nucleari miniaturizzate. Tra questi modelli figurano armi tattiche come l'Hwasan-31.

La visita arriva dopo che Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, aveva segnalato l'ampliamento degli impianti. Egli ha definito questa espansione una seria fonte di preoccupazione per la comunità internazionale. Le valutazioni citate dagli esperti indicano un aumento della capacità produttiva rispetto agli anni del primo mandato di Trump.

Da sei a quindici ordigni annui

Quando produceva materiale sufficiente per circa sei bombe l'anno, la stima indicativa sale oggi a 12-15 ordigni annui. Quella di Kim non è stata soltanto una parata propagandistica. La scelta di mostrare insieme testate, centrifughe e impianti suggerisce una capacità industriale consolidata.

Pyongyang vuole comunicare una struttura non più in costruzione ma operativa e matura. Per gli osservatori, Kim starebbe avvicinandosi al livello di quantità e qualità che considera adeguato per la propria deterrenza. L'obiettivo è presentare una minaccia credibile e permanente ai potenziali avversari.

Reazioni di Seul e tensione regionale

Kim ha accusato gli Stati Uniti di aver approvato il progetto sudcoreano di acquisire un sottomarino a propulsione nucleare. Per Pyongyang, si tratta di un'ulteriore prova dell'alleanza militare tra Seul e Washington. Questo fattore rende più instabile l'equilibrio nella regione Asia-Pacifico secondo la retorica nordcoreana.

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La Corea del Sud ha approvato la strategia di acquisizione dei sottomarini nucleari, sebbene restino aperte questioni tecniche e politiche. Tra queste vi è inclusa quella del combustibile nucleare necessario per il funzionamento dei mezzi. Il progetto è stato accolto con forte preoccupazione a Pyongyang, che lo interpreta come parte di un rafforzamento militare guidato dagli Stati Uniti.

Kim ha dunque collegato la propria escalation nucleare a un contesto regionale che percepisce come sempre più ostile. La Corea del Nord denuncia la cooperazione nucleare americana con alleati asiatici e presenta il proprio arsenale come risposta necessaria. La minaccia esterna giustifica, agli occhi del regime, l'espansione delle proprie capacità distruttive.

Impatto sulla sicurezza peninsulare

Per Kim Jong Un, il nucleare non è un argomento da trattativa ma la garanzia ultima della sopravvivenza del regime. La sua affermazione secondo cui la Corea del Nord non cercherà "il riconoscimento e l'approvazione di nessuno" va letta come una risposta preventiva. Questo messaggio si rivolge a chiunque chieda a Pyongyang di rinunciare alle armi atomiche in cambio di sanzioni meno pesanti.

Le garanzie di sicurezza o gli aiuti economici non sono sufficienti a compensare la perdita del deterrente nucleare. La messa in mostra delle testate e degli impianti di arricchimento rischia di alimentare una spirale di sospetti già molto tesa. La diplomazia rimane bloccata in questa dinamica di sfiducia reciproca.

Seul considera con preoccupazione l'eventuale impiego operativo delle armi nucleari tattiche nordcoreane nella penisola coreana. Uno scenario simile ridurrebbe la distanza tra una minaccia verbale e un conflitto armato diretto. La regione si trova quindi di fronte a un nuovo livello di rischio strategico.