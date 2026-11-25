Il leader nordcoreano Kim Jong Un ordina l'espansione della produzione di materiali nucleari e il dispiegamento di armi tattiche, ribadendo lo status nucleare del Paese.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ordinato un deciso potenziamento della capacità produttiva di materiali nucleari e ha imposto un'estesa distribuzione di armi nucleari tattiche attraverso molteplici domini strategici. Questa dichiarazione è stata riportata giovedì dai media statali KCNA dopo che il vertice ha ispezionato personalmente gli impianti di produzione e le strutture dedicate alla ricerca bellica.

Ispezioni agli impianti nucleare e ricerca

Kim Jong Un ha personalmente supervisionato le operazioni presso l'Accademia delle Scienze della Difesa a Pyongyang, come documentato da immagini diffuse dall'agenzia di stampa statale il 29 maggio 2024, confermando l'attenzione diretta del dittatore sui progressi tecnologici del programma missilistico. Durante la visita, il leader ha sottolineato che la capacità nazionale di produrre materiale fissile è attualmente in una fase di espansione sistematica e rigorosa, segnando un'ulteriore escalation nelle capacità nucleari della nazione asiatica.

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Status nucleare inviolabile e opposizione

Nell'affrontare la comunità internazionale, Kim Jong Un ha dichiarato senza mezzi termini che lo status della Corea del Nord come potenza nucleare riconosciuta è assolutamente inviolabile. Questa posizione ferma si contrappone direttamente e con veemenza alle continue pressioni diplomatiche e agli appelli globali per la denuclearizzazione della penisola coreana, chiudendo ogni spiraglio per negoziati di smantellamento previsti dalle parti occidentali.

Dispiegamento tattico in molteplici domini

La nuova strategia militare illustrata da Kim Jong Un pone un focus specifico sul dispiegamento di armi nucleari tattiche, estendendone l'utilizzo oltre i tradizionali silos terrestri per includere molteplici domini operativi. Questa direttiva implica una readiness operativa più elevata e una diversificazione dei vettori di attacco, rendendo il potenziale nucleare nordcoreano più flessibile e pericoloso in scenari di conflitto regionale o internazionale immediato.

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Conseguenze regionali e tensioni geopolitiche

Queste sviluppi intensificheranno le tensioni geopolitiche nell'Asia orientale, costringendo Seul, Tokyo e Washington a ricalibrare le loro strategie di deterrenza e di risposta rapida alle minacce balistiche. L'espansione sistematica della produzione nucleare segnala che la Corea del Nord non intende rallentare il suo cammino verso il consolidamento definitivo del proprio arsenale, isolandosi ulteriormente dalle convenzioni di non proliferazione internazionale.

Prossimi passi nella politica di Pyongyang

Con l'ordine di Kim Jong Un, si prevede che i ricercatori e gli ingegneri dell'Accademia delle Scienze della Difesa intensificheranno immediatamente gli sforzi per ottimizzare le tecnologie di produzione del materiale nucleare. La Corea del Nord sembra pronta a mantenere una postura aggressiva e intransigente, utilizzando le nuove capacità tattiche come leva primaria nella sua diplomazia della paura per garantire la sovranità del regime contro eventuali interventi esterni.