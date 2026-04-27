Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha confermato il sostegno della Corea del Nord alla Russia durante una cerimonia commemorativa per i soldati nordcoreani caduti nella regione di Kursk. L'incontro con il ministro della Difesa russo Andrei Belousov e il presidente del parlamento Vyacheslav Volodin ha rafforzato l'alleanza tra i due Paesi, nonostante le critiche internazionali.

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ribadito il sostegno della Corea del Nord alla Russia durante un incontro con il ministro della Difesa russo Andrei Belousov, in occasione di una cerimonia commemorativa a Pyongyang.

L'evento, celebrato il 27 aprile 2026, ha onorato i soldati nordcoreani caduti durante i combattimenti nella regione russa di Kursk, dove le forze ucraine avevano lanciato un'incursione nel 2024. Kim Jong-un ha dichiarato che il suo governo continuerà a sostenere le politiche russe volte a difendere la sovranità, l'integrità territoriale e gli interessi di sicurezza del Paese.

La Corea del Nord aveva inviato circa 14.000 truppe in Russia dopo la firma di un patto di difesa reciproca, ma secondo fonti sudcoreane, ucraine e occidentali, oltre 6.000 soldati nordcoreani hanno perso la vita nei combattimenti. Durante la cerimonia, Kim ha sottolineato che le anime dei caduti vivranno per sempre con l'onore che hanno difeso, come riportato dalla KCNA, l'agenzia di stampa statale nordcoreana.

Oltre a Belousov, Kim ha incontrato Vyacheslav Volodin, presidente del parlamento russo e stretto alleato di Vladimir Putin, riaffermando l'intenzione di rafforzare i legami bilaterali in linea con il trattato di partnership strategica globale. Putin, in una lettera inviata per l'occasione, ha ribadito che Russia e Corea del Nord continueranno a consolidare la loro alleanza attraverso sforzi congiunti.

La Corea del Nord ha utilizzato cerimonie e progetti commemorativi per elevare le truppe cadute a simbolo di sacrificio e lealtà, consolidando così il legame tra i due Paesi. La guerra in Ucraina, iniziata con l'invasione russa del febbraio 2022, continua a essere un punto cruciale nelle relazioni internazionali, con la Russia che occupa circa un quinto del territorio ucraino.

La Corea del Nord, sotto la guida di Kim Jong-un, sta rafforzando la sua posizione come alleato strategico della Russia, nonostante le critiche della comunità internazionale. La cerimonia di domenica ha rappresentato un ulteriore passo verso la consolidazione di questa alleanza, con Kim che ha ribadito il ruolo centrale della Corea del Nord nel sostegno alle politiche russe.

Le tensioni geopolitiche continuano a crescere, con la Corea del Nord che gioca un ruolo sempre più attivo nel conflitto ucraino, fornendo non solo truppe ma anche sostegno politico e diplomatico. La situazione internazionale rimane complessa, con la Corea del Nord che cerca di rafforzare la sua influenza attraverso alleanze strategiche, mentre la comunità internazionale osserva con preoccupazione gli sviluppi





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