Kim Jong-un supervisiona i test navali e sottolinea la necessità di deterrenza nucleare

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha visitato il cacciatorpediniere Kang Kon per supervisionare i test di navigazione, ordinando il rapido dispiegamento di nuove unità navali e ribadendo l'importanza di potenziare le capacità marittime come deterrente contro una guerra nucleare.

Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un ha compiuto una visita al cacciatorpediniere Kang Kon per supervisionare personalmente i test di navigazione dell'unità navale.

L'evento, riportato dal quotidiano ufficiale Rodong Sinmun, evidenzia la continua attenzione del regime hacia il potenziamento delle capacità militari marittime. Durante la visita, avvenuta giovedì, Kim ha elogiato l'equipaggio per le elevate capacità operative dimostrate, esprimendo particolare soddisfazione per i sistemi di crociera e per le prestazioni in manovra ad alta velocità della nave.

A seguito delle prove, ha impartito l'ordine alla Marina di schierare sia il Kang Kon che l'unità da 5.000 tonnellate denominata Choe Hyon il più rapidamente possibile. La presenza della figlia del leader, Ju Ae, è stata documentata da una foto pubblicata dal giornale.

Kim ha ribadito la dottrina strategica secondo cui potenti capacità militari integrate su terra, mare e aria sono indispensabili per prevenire un conflitto e preservare la pace, con una specifica enfasi sul rafforzamento della deterrenza navale contro minacce nucleari. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto di una più ampia campagna di modernizzazione delle forze armate nordcoreane, proseguita nonostante le sanzioni internazionali e le sfide economiche interne





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