La figlia di Kim Jong-un, Kim Ju-ae, è stata fotografata a sciare a Samjiyon con capi di marchi europei, secondo la stampa di Seul.

La figlia adolescente del leader nordcoreano Kim Jong-un, Kim Ju-ae, è finita al centro dell'attenzione dei media sudcoreani dopo essere stata fotografata mentre sciava in una località turistica in costruzione nei pressi del monte Paektu. Il completo da sci che indossava sembra firmato da prestigiosi marchi europei, secondo le ricostruzioni diffuse dalla stampa di Seul.

Le immagini sono state diffuse dai media statali nordcoreani in occasione della visita di Kim Jong-un, accompagnato dalla famiglia, al complesso turistico di Samjiyon. Secondo Seul, la ragazza avrebbe tra i 12 e i 14 anni.

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Il completo da sci e il valore stimato dei capi

Secondo la stampa sudcoreana, la giacca bianca di Kim Ju-ae sarebbe di un marchio francese, mentre i pantaloni sarebbero firmati da un altro marchio francese. Le ricostruzioni di Seul indicano un valore complessivo che potrebbe raggiungere i due milioni di won, circa 1.200 euro.

Gli sci e i bastoncini riportavano invece il logo di un brand svizzero, i cui sci possono costare oltre mille euro. Nelle fotografie la giovane scia lungo una pista innevata senza indossare il casco.

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Le foto della Kcna e la visita di Kim Jong-un

L'agenzia ufficiale Kcna riferisce che Kim Jong-un si è detto molto soddisfatto dei lavori svolti nel complesso di Samjiyon. Il leader ha elogiato la qualità delle strutture e il paesaggio circostante.

Nelle foto diffuse dalla Kcna, Kim Jong-un appare sorridente, seduto su una poltrona con una sigaretta in mano e gli occhiali da sole. Durante la visita ha ispezionato impianti sciistici, alberghi e altre strutture ancora in costruzione.

Samjiyon si trova vicino al confine con la Cina, ai piedi del monte Paektu, considerato dalla propaganda nordcoreana il luogo sacro della nascita di Kim Jong-il, padre dell'attuale leader. Il valore simbolico della località rende la scelta della destinazione particolarmente significativa per il regime.

Il contesto diplomatico con Donald Trump e Pechino

Il presidente americano Donald Trump ha lasciato aperta la possibilità di un nuovo incontro con Kim Jong-un durante il suo viaggio in Asia. Trump ha precisato che un eventuale spostamento del leader nordcoreano in Cina dipenderebbe dal presidente cinese Xi Jinping.

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Pechino ha affermato di non avere informazioni al riguardo. Gli esperti ritengono invece improbabile che la visita di Kim a Samjiyon sia collegata ai preparativi per un incontro con il presidente americano.

Le cifre sul valore dell'abbigliamento restano ricostruzioni della stampa di Seul, mentre i contenuti sulla visita provengono dai media statali nordcoreani e dall'agenzia Kcna. Il quadro disponibile non indica ulteriori date o passaggi ufficiali legati a un eventuale incontro tra Trump e Kim.