Kim Kardashian e Lewis Hamilton ufficializzano la relazione con un selfie su Instagram

Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno ufficializzato la loro relazione condividendo un selfie di coppia su Instagram, confermando le voci su una frequentazione che dura da mesi. La coppia si è mostrata felice e complica, segnando una nuova fase pubblica dopo momenti passati insieme ad Aspen, nelle Cotswolds e a Parigi.

Nel 2026 l'unico modo per ufficializzare una relazione, sia per le celebrità che per i comuni mortali, è condividere uno scatto di coppia sui social media.

Questo passo rappresenta un momento in cui una coppia sente di aver superato la fase iniziale di protezione dell'amore e ora è pronta a mostrarsi al mondo, certa della solidità del proprio legame. Kim Kardashian e Lewis Hamilton sembrano aver raggiunto proprio questo traguardo, credendo nel loro amore e decisi a uscire allo scoperto. A compiere il grande passo è stata l'imprenditrice, che ha rotto ogni indugio condividendo con i suoi follower un'immagine che li ritrae affiatati e sorridenti.

La frequentazione tra i due non è una novità: da mesi circolavano voci su una possibile relazione, avvalorata da vari avvistamenti tra sorrisi complici. Kim e Lewis sono amici da anni, ma di recente l'amicizia si è trasformata in qualcosa di più profondo.

Prima della loro apparizione together a un evento sportivo di rilievo, avevano passato il Capodanno ad Aspen, meta ambita dalle star di Hollywood, e poi alcuni giorni romantici tra le campagne inglesi delle Cotswolds e la città di Parigi. La conferma ufficiale è arrivata attraverso Instagram: Kim ha pubblicato un carosello di foto con la didascalia "lately", cioè "di recente".

Tra scatti al mare, momenti con gli amici e altri selfie, compariva anche una foto insieme al pilota di Formula 1, in cui appaiono visibilmente felici e complici. Questo gesto segna la fine della riservatezza e l'inizio di una fase pubblica per la coppia, frutto di mesi di conoscenza durante i quali il loro amore è maturato fino a diventare abbastanza forte da non temere più il giudizio esterno





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