Kim Yo Jong condanna l'appello del G7 alla denuclearizzazione della Corea del Nord

La sorella del leader nordcoreano Kim Yo Jong ha condannato l'appello del G7 alla denuclearizzazione del paese, definendolo una violazione della Costituzione e un'infrazione della sovranità. Kim ha affermato che la denuclearizzazione è un 'programma irreversibilmente concluso' che non potrà mai essere realizzato e che il possesso di armi nucleari rappresenta l'interesse fondamentale della Corea del Nord e una linea irreversibile.

La sorella del leader nordcoreano Kim Yo Jong ha condannato l'appello del G7 alla denuclearizzazione del paese, definendolo una violazione della Costituzione e un'infrazione della sovranità .

Kim ha affermato che la denuclearizzazione è un 'programma irreversibilmente concluso' che non potrà mai essere realizzato e che il possesso di armi nucleari rappresenta l'interesse fondamentale della Corea del Nord e una linea irreversibile. Le armi nucleari della Corea del Nord costituiscono un deterrente di autodifesa acquisito in risposta a persistenti minacce nucleari da parte dei suoi nemici, ha detto Kim.

Le argomentazioni a favore della denuclearizzazione sono 'completamente superate' e non cambieranno, indipendentemente dall'intensità delle critiche mosse da qualsiasi gruppo al programma nucleare della Corea del Nord. I leader del G7 hanno espresso 'profonda preoccupazione' per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord e hanno ribadito il loro impegno a favore della completa denuclearizzazione del paese, in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

I leader hanno inoltre esortato la Corea del Nord a risolvere la questione dei cittadini giapponesi rapiti da Pyongyang e hanno chiesto uno sforzo congiunto per contrastare i furti di criptovalute e i crimini informatici perpetrati dalla Corea del Nord





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kim Yo Jong Corea Del Nord Denuclearizzazione G7 Costituzione Sovranità Armi Nucleari

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Corea del Nord: il presidente sudcoreano Lee Jae Myung chiede a Trump di guidare la soluzione pacificaDurante il vertice del G7, il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha esortato Donald Trump a impegnarsi in prima persona per risolvere pacificamente le tensioni con la Corea del Nord, ricordando il suo precedente ruolo nella diplomazia mediorientale. Trump ha risposto positivamente, confermando la sua intenzione di lavorare sulla questione, in linea con le sue ripetute aperture verso Kim Jong Un nel 2025.

Read more »

Il paradosso dei chip in Corea del Sud: boom industriale, disuguaglianze e pressioni inflazionisticheLa corsa all'intelligenza artificiale sta regalando alla Corea del Sud utili senza precedenti nel settore dei semiconduttori, ma sta anche generando forti disuguaglianze interne e timori di pressioni inflazionistiche più ampie.

Read more »

Spygate ai Mondiali? Drone avvistato nel ritiro della Corea: le autorità aprono un'indagineEpisodio insolito alla vigilia della sfida mondiale tra Corea del Sud e Messico.

Read more »

La Corea del Nord richiama l'ambasciatore in Gran BretagnaLa Corea del Nord ha richiamato il proprio ambasciatore in Gran Bretagna a seguito delle sanzioni imposte a un campo per bambini. L'ambasciata di Pyongyang a Londra ha definito la mossa della Gran Bretagna una 'provocazione atroce, immorale e motivata da ragioni politiche'.

Read more »