Kim Yo Jong: la Corea del Nord non rinuncerà mai allo status nucleare

La sorella del leader nordcoreano avverte che Pyongyang non tollererà minacce e bolla come false le affermazioni statunitensi sulla denuclearizzazione, mentre Xi Jinping si prepara a visitare la Corea del Nord per il primo vertice in sette anni.

Kim Yo Jong , la potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, ha dichiarato che la Corea del Nord non rinuncerà mai al suo status di potenza nucleare, avvertendo che non tollererà alcuna minaccia alla sua sovranità.

Le sue dichiarazioni, riportate dall'agenzia statale KCNA, arrivano in un momento di tensione internazionale, con gli Stati Uniti che continuano a chiedere la denuclearizzazione della penisola coreana. Kim Yo Jong ha bollato come false le affermazioni statunitensi secondo cui il presidente cinese Xi Jinping e l'ex presidente Donald Trump avrebbero concordato l'obiettivo della denuclearizzazione durante il vertice di maggio. Ha affermato che Pyongyang possiede informazioni precise sulla reale natura di quegli incontri, senza però fornire dettagli.

Nel frattempo, la Cina si prepara ad accogliere il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pyongyang per il primo vertice bilaterale in quasi sette anni. Il presidente Xi Jinping visiterà la Corea del Nord lunedì prossimo, un segnale del rafforzamento dei legami tra i due paesi, che sono formalmente alleati dal 1961.

L'incontro, annunciato dal ministero degli Esteri cinese, sarà incentrato sulle relazioni bilaterali e su questioni di interesse comune, probabilmente con un focus sulla situazione regionale e le dinamiche nucleari. Kim Yo Jong ha anche sottolineato che la Corea del Nord non si lascerà intimidire dalle pressioni internazionali e che l'arsenale nucleare è essenziale per la sicurezza nazionale.

Le sue parole fanno eco a quanto dichiarato da Kim Jong Un all'inizio della settimana, quando ha visitato un nuovo impianto di produzione di materiale nucleare, il quale sembra destinato all'arricchimento dell'uranio. Il leader nordcoreano ha chiesto un'espansione esponenziale dell'arsenale atomico, una mossa che gli analisti interpretano come un tentativo di rafforzare la posizione negoziale del paese in vista del vertice con la Cina.

L'impianto, rivelato per la prima volta al pubblico, rappresenta un passo significativo nello sviluppo del programma nucleare nordcoreano, nonostante le sanzioni internazionali. Secondo gli esperti, la Corea del Nord potrebbe utilizzare questo nuovo sito per produrre uranio altamente arricchito, necessario per le testate nucleari. La tempistica della rivelazione non è casuale: Pyongyang cerca di ottenere maggiori concessioni da Pechino, che finora ha mantenuto una posizione cauta, sostenendo le risoluzioni ONU ma anche opponendosi a pressioni eccessive.

Il vertice Xi-Kim potrebbe quindi rappresentare un momento cruciale per ridefinire l'alleanza sino-nordcoreana, in un contesto in cui gli Stati Uniti, sotto l'amministrazione Biden, cercano di riavviare i colloqui di denuclearizzazione senza successo. Kim Yo Jong ha ribadito che la Corea del Nord non accetterà alcun compromesso sulla sua capacità nucleare, ponendo le basi per un confronto prolungato. L'atteggiamento intransigente di Pyongyang preoccupa la comunità internazionale, ma al contempo spinge Pechino a svolgere un ruolo di mediatore più attivo.

La visita di Xi Jinping è vista come un tentativo di bilanciare le pressioni statunitensi e di mantenere la stabilità nella regione, mentre la Corea del Nord continua a sviluppare il suo arsenale. In conclusione, le dichiarazioni di Kim Yo Jong confermano la determinazione del regime a perseguire la strada nucleare, nonostante le sanzioni e l'isolamento. Il vertice con la Cina potrebbe non portare a una svolta significativa, ma rappresenta un'opportunità per Pyongyang di rafforzare il suo principale sostegno diplomatico.

La comunità internazionale resta in attesa di sviluppi, mentre la Corea del Nord mostra una crescente fiducia nella sua capacità di deterrenza nucleare





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