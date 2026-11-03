Kim Yo Jong smentisce FBI su Binance: nessun dialogo con Washington

Kim Yo Jong respinge le accuse dell'FBI sul furto di 6 miliardi da Binance, definendole ostili. La leader nordcoreana esclude il dialogo con gli USA.

Kim Yo Jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un e figura di spicco nel governo di Pyongyang, ha categoricamente negato la responsabilità della Corea del Nord per il massiccio furto di criptovalute avvenuto in passato su Binance. La denuncia arriva in diretta risposta all'annuncio recente dell' FBI, l'agenzia di investigatione federale statunitense, che aveva identificato gli hacker nordcoreani come responsabili sottrazioni di oltre 6 miliardi di dollari in asset digitali dal exchange Binance.

Negazione delle accuse americane e rifiuto del dialogo

Attraverso una dichiarazione ufficiale diffusa mercoledì dall'agenzia di stampa KCNA, Kim Yo Jong, che ricopre il ruolo di direttrice del partito al potere in Corea del Nord, ha stroncato le accuse americane. La dirigenza nordcoreana ha definito la pubblicazione di tali accuse da parte dell'FBI come una chiara dimostrazione della continua "politica ostile" che gli Stati Uniti adottano nei confronti della Repubblica Popolare Democratica di Corea, spesso indicata con l'acronimo RPDC.

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La posizione di Kim Yo Jong è netta e priva di ambiguità: ha dichiarato che Pyongyang non vede "alcuna necessità" di intraprendere o mantenere un dialogo con Washington. Questa decisione di isolare diplomaticamente la controparte americana viene motivata dal giudizio che gli Stati Uniti siano delle figure "inaffidabili e ostili", le quali si rifiutano sistematicamente di abbandonare le loro pratiche di confrontamento e pressione nei confronti del regime nordcoreano.

Contesto geopolitico e speculazioni sui vertici

Il rifiuto categorico di Kim Yo Jong si inserisce in un periodo di intensa speculazione mediatica e diplomatica. Si stanno infatti diffondendo voci e ipotesi relative alla possibilità di un vertice bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader nordcoreano Kim Jong Un. Le previsioni indicano che tale incontro potrebbe verificarsi entro la fine di questo mese, un'eventualità che potrebbe potenzialmente cambiare le dinamiche di tensione nella penisola coreana.

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Nonostante queste speculazioni, la posizione ufficiale di Pyongyang rimane invariata. Il rifiuto del dialogo emerge anche in un momento in cui Donald Trump aveva dichiarato, durante un'intervista tenuta ad agosto, il suo desiderio di incontrare Kim Jong Un entro la fine dell'anno in corso. Al momento, la controparte di Pyongyang non ha ancora inviato alcuna risposta ufficiale all'offerta di incontro lanciata dalla Casa Bianca.

Tensione militare e posizioni di Seul

La tensione geopolitica è ulteriormente alimentata da altre iniziative statunitensi che Kim Yo Jong ha criticato esplicitamente nella sua dichiarazione. Tra le accuse figurano le esercitazioni militari congiunte condotte regolarmente tra Corea del Sud e Stati Uniti, che vengono viste come una provocazione, così come la ferma richiesta americana di una completa denuclearizzazione della penisola coreana.

Ulteriore elemento di attrito è citato il rapporto del Dipartimento di Stato americano sulla situazione globale della tratta di esseri umani. In questo documento, la Corea del Nord viene inclusa e criticata, contribuendo a peggiorare ulteriormente le relazioni bilaterali. Kim Yo Jong ha sottolineato che l'unico modo per risolvere tutti i problemi esistenti sarebbe l'abbandono da parte degli Stati Uniti della loro politica ostile, condizione che al momento non sembra realizzabile.

Prospettive future e valutazione sudcoreana

La situazione rimane fluida e complessa, con segnali contrastanti da parte dei diversi attori coinvolti. Mentre la Corea del Nord mantiene un muro di silenzio e ostilità verso Washington, l'approccio di Seul appare più prudente. Un alto funzionario del governo sudcoreano ha recentemente dichiarato ai giornalisti che la capitale sudcoreana, Seul, ritiene che ci siano attualmente poche possibilità concrete di riuscire a organizzare un vertice tra Pyongyang e Washington nel breve termine.

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La mancata risposta di Pyongyang all'iniziativa di Trump e la dura dichiarazione di Kim Yo Jong suggeriscono che, almeno per ora, la via diplomatica è bloccata. La comunità internazionale e i mercati delle criptovalute monitorano con attenzione l'evolvere della situazione, data l'enorme portata finanziaria del caso Binance e le implicazioni strategiche per la stabilità regionale in Asia orientale. Il mondo attende di vedere se ci saranno sviluppi improvvisi o se lo stallo continuerà a caratterizzare i rapporti tra le due Koree e gli Stati Uniti.