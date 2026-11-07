Kimi Antonelli A Interlagos: Campione del Mondo Cerca la Prima Vittoria

Kimi Antonelli affronta il Gran Premio di Brasile a Interlagos come campione del mondo, omaggiando Ayrton Senna con il numero 12 e il casco giallo per la prima gara da iridato.

Il giovane campione del mondo Kimi Antonelli si presenta al circuito di Interlagos in Brasile con un carico emotivo e tecnico unico. A appena vent'anni, il pilota bolognese ha già scritto una pagina indelebile nella storia della Formula 1, vincendo il titolo a Città del Messico pochi giorni fa. La sua presenza a San Paolo rappresenta il continuo successo di una stagione straordinaria, ma il focus si sposta ora sulla ricerca della prima vittoria come iridato, che porterebbe il suo bottino stagionale a dieci successi.

Omaggio ad Ayrton Senna e Simbologia

Kimi Antonelli ha scelto di vestire i panni dell'idolo locale rendendo un omaggio specifico ad Ayrton Senna, scomparso prematuramente il primo maggio ad Imola esattamente 35 anni fa. Sul muso della sua Mercedes Freccia d'Argento compare il numero 12, lo stesso utilizzato da Senna sulla sua storica Lotus nera. Per completare l'omaggio, il pilota italiano ha indossato un casco di colore giallo, copia fedele di quello del leggendario brasiliano che vinse proprio su questa pista di casa con una prestazione epica.

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La gara di Senna rimane un punto di riferimento per Antonelli. Il campione brasiliano portò al traguardo la sua McLaren rimasta bloccata in sesta marcia nei giri finali, un'impresa che lo lasciò così stremato da dover essere estratto dall'abitacolo. Kimi Antonelli, noto per il suo approccio umile e amato dai tifosi locali, cerca di replicare quella forma di eroismo sportivo, trasformando la pressione dell'attesa in motivazione per conquistare il risultato che manca ancora al suo palmarès in questa stagione.

Problemi Meccanici e Griglia di Partenza

Non tutto procede senza intoppi per il team che non vede Kimi Antonelli sulla sua vettura. L'altro pilota Lewis Russell ha comunicato la sua amarezza per i numerosi problemi tecnici incontrati durante l'annata. Nello specifico, Russell è stato costretto a montare una sesta unità motrice termica, una decisione tecnica che implica una penalità sulla griglia di partenza. Di conseguenza, il pilota britannico dovrà retrocedere di cinque posizioni rispetto alla posizione ottenuta nelle qualifiche, un fattore che potrebbe compromettere le sue chances di punti immediati.

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Le prove libere hanno visto numerose scuderie schierare piloti giovani, tra cui due driver italiani che hanno fatto notare la loro velocità. La situazione in casa Alpine è stata interessante: Leo Mini, alla guida della monoposto di Pierre Gasly, ha chiuso appena fuori dalla top ten, dimostrando un buon ritmo. Ancora più sorprendente è stata la prestazione di Franco Colapinto, che con la vettura di Alpine ha fatto meglio del titolare, piazzandosi settimo assoluto, un risultato che conferma la competitività dei nuovi talenti in questa fase finale di campionato.

Tensioni in Ferrari e Dinamica dei Piloti

L'ambiente ai box della Ferrari Cavallino non è dei più sereni a causa di un rapporto già complesso che si è infiammato negli ultimi giorni. Charles Leclerc ha chiesto chiarimenti in modo molto fermo riguardo a un episodio avvenuto nelle prime curve del Gran Premio in Messico. Il pilota monegasco accusa il collega di aver attaccato con troppo ardore durante la gara, una situazione che ha portato a una penalizzazione da parte dei commissari e ha acceso i riflettori sulle dinamiche interne al team.

La polemica è stata rilanciata da Lewis Hamilton, che ha accusato Charles di essere stato scorretto anche in precedenti occasioni con Sebastian Vettel e Carlos Sainz. Hamilton ha fatto esattamente l'opposto del solito comportamento di Leclerc, che di solito smorza i toni a caldo; qui l'inglese ha incalzato subito. La gara in Messico è stata vinta da Max Verstappen, ma Hamilton sostiene che la vittoria sarebbe dovuta andare a una Ferrari, che aveva la possibilità di fare la prima doppietta dell'anno. Ora tocca al team principal Fred Vasseur dirimere questa matassa ingarbugliata per evitare che le tensioni influiscano sulle prestazioni future.

Preparazioni Finali e Calenda della Gara

Nelle seconde sessioni di prove libere di ieri sera, Kimi Antonelli si è confermato tra i più veloci, chiudendo davanti a Lando Norris, Max Verstappen e Lewis Russell. La SF-26 di Lewis e quella di Charles si sono posizionate in sesta e settima posizione, mostrando un buon passo ma ancora lontane dal vertice assoluto. Questa situazione tecnica offre una speranza concreta per la gara del giorno successivo, permettendo ai piloti di affinare le strategie senza il peso del debutto assoluto.

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Le qualifiche sono in programma stasera alle 19:00 locali, il momento cruciale per definire la griglia e tentare di aggirare le penalità di Russell. Domani il Gran Premio partirà alle 18:00. Per Kimi Antonelli, questo appuntamento rappresenta l'opportunità di consolidare il titolo vinto a Città del Messico e di onorare la memoria di Ayrton Senna con una prestazione d'alto livello sulla pista dove l'eroe brasiliano scrisse la sua storia più leggendaria.