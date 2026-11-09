Kimi Antonelli Campione del Mondo di F1: Arrivo a Bologna e Sogni a Imola

Kimi Antonelli torna in Italia dopo il titolo mondiale. Il pilota Mercedes atterra a Bologna, chiede tagliatelle e punta al decimo GP. Dettagli sull'arrivo.

La torre di controllo dell'aeroporto Marconi di Bologna ha accolto il neo campione del mondo di Formula 1, Kimi Antonelli, con un messaggio speciale di benvenuto: "Bentornato a casa campione". Il pilota ventenne, appena laureatosi campione mondiale, ha rimesso piede in Italia dopo tre settimane intense di gare, viaggi e celebrazioni, mostrando un'aria distesa nonostante la fatica accumulata durante il campionato mondiale 2025.

Il Ritorno a Bologna e le Prime Emozioni

All'atterraggio, Antonelli è stato accolto da decine di tifosi e giornalisti rimasti in attesa del suo arrivo sul territorio italiano. Il giovane pilota ha sottolineato quanto gli mancasse il rientro nella sua terra, definendosi sempre lo stesso, disponibile e vicino alla sua base di supporto. La sua priorità immediata non è di natura sportiva, ma profondamente personale e radicata nelle tradizioni del suo Paese.

Also read Kimi Antonelli torna in Italia: saluto speciale dalla torre di controllo di Bologna

"Non vedo l'ora di mangiarmi un piatto di tagliatelle stasera", ha dichiarato il campione, rivelando i suoi desideri immediati. Oltre alla cucina emiliana, Kimi ha espresso il forte desiderio di rivedere il resto della famiglia e degli amici stretti, che lo hanno supportato durante tutto l'anno. Questa scelta culinaria e sociale evidenzia la sua natura autentica e il legame indissolubile con le sue origini bolognesi.

Mercedes e la Decisione sul Colore dei Capelli

Dopo il riposo e le riunioni con i propri cari, Antonelli dovrà affrontare gli impegni professionali con il suo nuovo team, la Mercedes. Il pilota ha ammesso di essere indeciso sul colore dei capelli che esporrà per celebrare il titolo record, dovendo prendere una decisione entro l'indomani. La scadenza è critica, poiché dovrà essere già in Inghilterra per iniziare i preparativi con la scuderia tedesca.

Advertisement

Stava valutando una scelta che unisse i colori delle sue vittorie e delle sue radici: una metà rossoblù, in riferimento al Bologna FC, e l'altra tricolore, per onorare il successo mondiale italiano. Questa decisione stilistica diventa un simbolo visivo del suo duplice attaccamento, professionale e nazionale, mentre si appresta a cambiare scenario nel mondo del motorsport di élite.

L'Analisi di una Stagione e l'Obiettivo del Decimo GP

Antonelli ha riflettuto sull'evoluzione mentale che lo ha portato al vertice, riconoscendo errori nel 2024 dove aveva una "mentalità sbagliata" in molte occasioni. Quest'anno ha compiuto un passo avanti fondamentale, maturando grazie all'esperienza. Ha individuato Monza come il momento cruciale della stagione: dopo la rimonta in quel circuito, ha capito che il titolo era alla sua portata e ha deciso di conquistarlo a tutti i costi.

Nonostante la dimensione epocale del successo, il campione non ha intenzione di fermarsi. L'obiettivo immediato è vincere il decimo Gran Premio di quest'anno. Per Antonelli, riportare il tricolore italiano sul gradino più alto del podio è un onore che intende proteggere e ampliare, dimostrando una determinazione ineccepibile anche dopo aver chiuso il campionato mondiale.

Il Sogno di Imola e l'Attesa del Popolo Italiano

Di fronte all'incertezza geopolitica che potrebbe influenzare le ultime due tappe del calendario, Qatar e Abu Dhabi, Kimi nutre l'ultimo sogno di chiudere il campionato con una gara in casa sua, a Imola. L'idea di ricevere l'abbraccio di un intero popolo che attende questo momento storico da settantatré anni rappresenta la ciliegina sulla torta per un anno da record. Oltre al motorsport, il campione bolognese è impaziente di visitare lo stadio Dall'Ara e di vedere la Virtus Baskets giocare, confermando il suo status di tifoso innamorato.