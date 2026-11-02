Kimi Antonelli Campione del Mondo F1 2026: il record in Messico

Kimi Antonelli vince il Mondiale 2026 a Città del Messico, diventando il più giovane campione di Formula 1. Una storica vittoria che riporta l'Italia al vertice del motorsport dopo 73 anni.

Kimi Antonelli conquista il titolo mondiale piloti di Formula 1 2026 a Città del Messico. Il pilota bolognese si piazza terzo al traguardo, garantendosi la vittoria del campionato. Questa vittoria storica chiude un'attesa di 73 anni per l'Italia, l'ultimo campione nazionale risalendo ad Alberto Ascari. Antonelli diventa così il più giovane iridato nella storia della categoria.

Il trionfo storico a Città del Messico

Al quinto e ultimo Gran Premio della stagione, il pilota della Mercedes ha ottenuto i punti decisivi per laurearsi campione. Sul podio, davanti ad Antonelli si sono classificati Max Verstappen della Red Bull in prima posizione e Lewis Hamilton di Ferrari al secondo posto. Charles Leclerc, compagno di squadra di Hamilton, ha chiuso al quarto posto. La vittoria arriva con quattro gare di anticipo sulla fine del calendario, sancendo il dominio assoluto della squadra tedesca.

Also read Andrea Kimi Antonelli Campione Mondiale F1 2026 Mercedes

Questa affermazione corona una stagione iniziata con dubbi e difficoltà. Nel suo primo anno con la Stella d'Argento, il giovane pilota ha mostrato momenti di crisi, generando critiche sulle sue capacità. Tuttavia, ha dimostrato una superiorità tecnica e una maturità guida che hanno spazzato via ogni incertezza. Fin dalle prime gare, ha dimostrato di essere nettamente più veloce dei rivali, inclusi i plurititolati Hamilton e Verstappen.

La superiorità Mercedes e la svolta a Monza

Il motore Mercedes si è rivelato la chiave del successo, soprattutto al Gran Premio d'Italia a Monza. Antonelli ha vinto quella gara partendo dall'ultima posizione della griglia, un risultato che ha emozionato anche i tifosi della Ferrari. Questa prestazione ha confermato la netta differenza rispetto alle concorrenti italiane, che non sono riuscite a stare al passo con la vettura tedesca. Il bolognese ha così giustificato la fiducia riposta nella squadra e in se stesso.

Advertisement

La sua ascesa è il culmine di un percorso iniziato nell'infanzia. A soli 15 anni, sognava di emulare il suo idolo Ayrton Senna. Oggi, a 20 anni e 68 giorni, realizza questo sogno diventando il nuovo punto di riferimento del motorsport mondiale. La sua guida aggressiva ma precisa ha sopraffatto anche George Russell, suo compagno di squadra, confermando la sua posizione di assoluto protagonista.

Le reazioni e gli omaggi internazionali

Subito dopo la bandiera a scacchi, Antonelli ha condiviso la gioia con la sua famiglia. Abbracciato da mamma Veronica, papà Marco e la sorellina Maggie, ha espresso gratitudine verso la Mercedes e i suoi cari. Ha definito la stagione incredibile e ha parlato di orgoglio per l'Italia. Le emozioni erano evidenti, sia per lui che per il team principal Toto Wolff, visibilmente commosso.

Il successo ha suscitato elogi a livello globale. Max Verstappen si è congratulato con orgoglio per la stagione mostrata. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato il merito di talento e dedizione del pilota. Anche il mondo dello sport ha reagito positivamente, con Jannik Sinner che gli ha inviato i suoi complimenti per questo primo mondiale. Papa Antonelli ha aggiunto che il figlio ha saputo reagire ai momenti difficili, mostrando una stoffa da campione.

Conclusioni

I media internazionali hanno lodato la figura del giovane pilota. Testate come Marca e L'Equipe hanno definito il suo successo straordinario per la sua giovane età. Valentino Rossi lo ha descritto come maturo e responsabile, capace di vincere altri titoli. Questa vittoria non è solo un risultato sportivo, ma un momento di grande orgoglio nazionale che segna un nuovo capitolo per l'Italia nel mondo della Formula 1.