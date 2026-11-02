Kimi Antonelli Campione del Mondo F1 Mercedes terzo in Messico

Kimi Antonelli conquista il titolo mondiale di Formula 1 con la Mercedes, chiudendo terzo a Messico. Diventa il primo campione nato negli anni Duemila.

Kimi Antonelli si è aggiudicato il titolo mondiale di Formula 1 terminando terzo la gara del Gran Premio del Messico. Partendo dalla quarta posizione della griglia di partenza, il pilota italiano ha superato Max Verstappen e Lewis Hamilton sul traguardo. Con questa prestazione, ha accumulato 380 punti contro i 261 dell'olandese della Red Bull, rendendo matematicamente irraggiungibile il secondo classificato a quattro gare dalla fine.

Primo Campione Nato Negli Anni Duemila

La vittoria di Antonelli segna un episodio storico per il motorsport internazionale, poiché diventa il primo campione del mondo nato negli anni Duemila. La Formula 1 celebra un nuovo volto del glamour, con star internazionali come Beyoncé e Naomi Campbell presenti al Gran Premio di Las Vegas. Questa affermazione non è solo un trionfo sportivo, ma anche un tributo culturale che attira l'attenzione globale sul futuro della categoria.

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L'arrivo sul gradino più alto del podio ha visto Antonelli portato in trionfo insieme a Max Verstappen e Lewis Hamilton. La scena ha evidenziato la nuova dinamica di leadership nella serie, con un giovane talento italiano che si impone davanti a veterani consolidati. Il momento è stato immortalato dalle immagini di Clive Rose per Getty Images, diventando iconico per i tifosi.

Dal Kart Di Forli Al Tetto Del Mondo

Il percorso di Antonelli è iniziato intorno ai cinque anni su un piccolo kart chiamato Delfino in una pista di Forlì. Da quel momento, la passione si è trasformata in un percorso agonistico supportato dalla famiglia e da team tedeschi importanti nel karting. La collaborazione con la scuderia tedesca non si è interrotta con il passaggio alle monoposto, ma ha accompagnato ogni gradino della sua crescita fino alla Formula 1.

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Nel 2022, il pilota ha conquistato sia il campionato italiano sia quello tedesco di Formula 4, dimostrando un potenziale precoce. L'anno successivo ha effettuato un salto impegnativo verso categorie superiori, affrontando la pressione quando era ancora minorenne. Questa fase critica ha contribuito ad alimentare l'attenzione mediatica sul suo nome, testando la sua capacità di gestire aspettative enormi in un ambiente osservato da milioni di appassionati.

Esordi In Ferrari E Rottura Con Il Calcio

Durante la sua carriera, Antonelli ha guidato per la Ferrari, diventando il più giovane leader del campionato in Giappone e ottenendo il pieno punti a Montecarlo. La sua prima vittoria in gara ha riportato un italiano sul gradino più alto dopo quasi vent'anni dall'ultimo successo in Malesia nel 2006. La sua figura è stata spesso confrontata con riferimenti sportivi come Michael Jordan, la cui disciplina ha ispirato il giovane pilota.

Una svolta personale è avvenuta a Imola nel 2025, quando dopo la Coppa Italia vinta dalla squadra nel maggio 2025, ha scambiato la maglia rossoblù con una Mercedes. Questo passaggio ha generato dibattiti, specialmente per un episodio del marzo 2025 dove l'esame della patente su una Golf grigia con cambio manuale lo ha messo in difficoltà. Nonostante ciò, ha continuato gli studi all'istituto tecnico di Casalecchio di Reno, portando persino un barattolo di pasta nel paddock.

Un Titolo Dopo 73 Anni Di Attesa

Il titolo conquistato a Messico chiude un'attesa italiana lunga 73 anni e apre un capitolo nuovo per la Formula 1. Dietro la vittoria ci sono il lavoro di una famiglia legata ai motori e la fiducia di una squadra che ha puntato su di lui giovanissimo. La storia di un ragazzo che non ha mai smesso di inseguire il proprio sogno, dal kart di Forlì al tetto del mondo, diventa simbolo di resilienza.

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Ora inizia la sfida più difficile per Antonelli: dimostrare che questo primo Mondiale può essere soltanto l'inizio. Con quattro gare ancora da correre, nessuno può più raggiungerlo, ma la pressione per mantenere alti gli standard sarà intensa. La comunità motorsport segue con interesse come il nuovo campione saprà gestire il successo e le aspettative per le stagioni a venire.