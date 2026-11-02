Kimi Antonelli Campione del Mondo F2 2024: L'Italia torna al vertice

Kimi Antonelli trionfa nel Mondiale F2 2024 riportando l'Italia sul tetto del mondo a 73 anni da Alberto Ascari. Il giovane bolognese celebra il successo con la Mercedes.

Il pilota della scuderia Mercedes Kimi Antonelli ha trionfato nel Mondiale Formula 2 2024, riportando l'Italia al vertice del palmarès dopo settantatré anni. Il risultato storico interrompe una lunga attesa che risaliva al 1951, quando Alberto Ascari conquistò il titolo iridato per la prima volta. Dopo la bandiera a scacchi, il giovane pilota bolognese si è lasciato andare alla commozione, abbracciando la sua famiglia in un momento di intensa emozione visibile a tutti.

Il trionfo storico di Kimi Antonelli a Monza

La vittoria non è solo un successo personale, ma rappresenta un ritorno prestigioso per il motorsport italiano. La stampa internazionale ha subito consacrato il talento del giovane corridore, definendo il suo exploit come un evento epocale. Antonelli ha guidato la sua monoposto con grande abilità, dimostrando di essere pronto per i livelli più alti della competizione automobilistica. Il suo comportamento dopo la gara ha colpito l'opinione pubblica, mostrando la sua umiltà e il legame forte con i suoi cari.

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Le reazioni e i complimenti dalle star dello sport

Subito dopo il successo, Arrivaron i complimenti da campioni del calibro di Valentino Rossi e Jannik Sinner. Anche Vasco Rossi e il rivale Max Verstappen hanno inviato i loro auguri. La premier Giorgia Meloni ha espresso le sue congratulazioni ufficiali, celebrando questo traguardo come un esempio di eccellenza italiana. L'omaggio della leader del governo ha commosso lo stesso Antonelli, rafforzando il legame tra sport e patriottismo in questa giornata memorabile.

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Il contesto storico e le prospettive future

La conquista del titolo iridato in Formula 2 è spesso considerata un trampolino di lancio per la Formula 1. Le speculazioni sui guadagni e sul nuovo contratto di Antonelli si stanno intensificando, con esperti che prevedono un futuro ricco di sfide per il bolognese. Il suo percorso dalla scena locale a quella globale è un caso di studio per molti giovani atleti. La Mercedes ha confermato il suo sostegno, sottolineando il potenziale del pilota per le competizioni future.