Kimi Antonelli Campione: Gp Brasile e Novità Ferrari Haas

Kimi Antonelli torna a San Paolo dopo il titolo mondiale. Charles Leclerc sostituito da Dino Beganovic per la nascita della figlia. Esteban Ocon escluso dalla Haas.

Kimi Antonelli, appena proclamatosi Campione del Mondo di Formula 1 dopo il successo in Messico, ha fatto ritorno a San Paolo per il Gran Premio del Brasile. Il pilota italiano, il più giovane vincitore del titolo iridato nella storia della categoria, ha percorso i 7.500 chilometri tra i due paesi con un jet privato, accompagnato dalla sua famiglia. La tappa ha incluso una visita speciale alla residenza degli eredi del mito brasiliano Ayrton Senna, l'idolo che ha ispirato la carriera del giovane italiano.

Antonelli e la Scuderia Ferrari al Gran Premio

La Scuderia Ferrari affronta il Gran Premio del Brasile con un cambio inatteso in griglia. Charles Leclerc, il pilota monegasco, non parteciperà alla prima giornata di prove libere poiché è diventato padre per la prima volta. La moglie Alexandra ha dato alla luce una bambina di nome Bianca, e Leclerc ha lasciato il Messico rientrando immediatamente a Montecarlo per assistere al parto. Al suo posto, per la Ferrari, scenderà in pista Dino Beganovic.

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Fred Vasseur, il team principal di Ferrari, ha espresso soddisfazione per il ritorno in pista a meno di una settimana dalla gara in Messico. Vasseur ha sottolineato che i risultati ottenuti confermano la giusta direzione presa dalla squadra in termini di prestazioni. Il tecnico ha aggiunto che il circuito di Interlagos presenta sfide complesse, caratterizzate da un giro molto corto, numerosi cambi di pendenza e un'ampia varietà di curve. Le condizioni meteo imprevedibili della regione potrebbero rendere il weekend ancora più difficile da gestire.

Novità Haas F1 Team con Rafael Camara

Nella scuderia Haas F1 Team si registra un cambiamento immediato tra i piloti per la fine della stagione. Esteban Ocon, il pilota francese, è stato ufficialmente escluso dalla squadra per gli ultimi quattro Gran Premi della stagione. La decisione era stata già annunciata in precedenza, quando Ocon era stato già squalificato per la tappa in Messico. Il team ha confermato la chiusura anticipata dell'avventura del corridore francese.

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Al posto di Ocon, la Haas ha annunciato l'impiego del brasiliano Rafael Camara. Il giovane pilota di 21 anni esordirà in Formula 1 proprio sul circuito di Interlagos. Camara ha dichiarato che debuttare in questa specifica località sarà un momento speciale per la sua carriera, considerando il prestigio del Gran Premio del Brasile nel calendario mondiale. Il team spera di sfruttare la motivazione del pilota locale per migliorare i risultati nelle ultime gare.

Record di Antonelli e Attese per Lewis Hamilton

Kimi Antonelli conferma di mantenere il numero 12 della monoposto, rifiutando il numero 1 riservato al campione in carica. Il giovane pilota ha espresso che porterà con sé i ricordi del successo in Messico, ma ha ammesso di aver bisogno di tempo per comprendere appieno la portata del traguardo raggiunto. Nonostante il titolo già assicurato, Antonelli punta a migliorare ulteriormente la classifica finale, mantenendo alta la competitività.

L'atmosfera al Gran Premio del Brasile è già calda, con molti outfit dedicati a Antonelli visibili prima dell'arrivo ufficiale di Lewis Hamilton. Il campione britannico, arrivato terzo in Messico, guida la Mercedes e sta preparando il suo look per l'evento. La Ferrari, nonostante i progressi evidenziati in pista, deve affrontare i dissidi sollevati dallo stesso Hamilton sulle prestazioni. La squadra mira a mantenere la concentrazione sessione dopo sessione, cercando di sfruttare ogni opportunità per ottenere risultati positivi nel weekend brasiliano.