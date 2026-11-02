Alberto Tomba celebra la vittoria di Kimi Antonelli e prevede il suo arrivo in Ferrari. L'amicizia tra i due bolognesi unisce campioni di generazioni diverse.

Alberto Tomba ha lanciato un forte segnale sul futuro della Formula 1 commentando la recente affermazione di Kimi Antonelli come campione. Il leggendario sciatore bolognese ha espresso la sua totale fiducia nelle capacità del pilota di Casalecchio di di, affermando che l'atleta avrà un percorso di successo e approderà presto alla Ferrari. Questa dichiarazione arriva a pochi giorni dall'annuncio ufficiale della vittoria mondiale di Antonelli, confermando la sua posizione di rilievo nel motorsport mondiale.

Radici Emiliane e Amicizia Tra Campioni

La relazione tra Tomba e Antonelli non è solo professionale, ma affonda le sue radici nella comune origine emiliana che unisce i due sportivi. Tomba ha sottolineato come Kimi provenga da Casalecchio e lui da San Lazzaro, due comuni separati solo dodici chilometri, distanza che coincide simbolicamente con il numero di gara del pilota. Questa prossimità geografica e culturale ha facilitato la creazione di un legame personale basato su valori condivisi e un'identità territoriale forte che li accomuna.

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I due si sono conosciuti attraverso le famiglie, dato che i genitori di Antonelli erano grandi tifosi di Tomba. Il rapporto si è intensificato nel 2025, quando lo sciatore ha inviato un videomessaggio di incoraggiamento a Kimi tramite un amico comune, proprio mentre il pilota stava per debuttare in Formula 1. La risposta immediata di Antonelli ha dato il via a una solida amicizia che li ha portati a trascorrere giornate insieme, incluso un periodo passato insieme durante l'estate trascorsa.

Valori Condivisi e Supporto Emotivo

Alberto Tomba descrive Kimi Antonelli come una persona diretta, sana e genuina, ricordando di riconoscersi in lui per la stessa pasta emiliana cucinata dalle loro famiglie. Ha menzionato abitudini quotidiane come lavare la macchina a mano e la capacità di commuoversi, elementi che hanno portato gioia nell'ambiente del motorsport. Questa vicinanza umana è stata testimoniata anche dal regalo di un braccialetto del fan club di Tomba, indossato da Antonelli in recenti apparizioni pubbliche.

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L'interazione tra i due campioni include anche momenti di leggerezza e tradizione, come lo scambio di rime per le vittorie. Antonelli ha chiesto a Tomba di inviargli le filastrocche che lo sciatore componeva per le sue affermazioni sportive. Le rime citate, come 'Settima vittoria, continua la storia' o 'la nona a tutti le suona', mostrano come il supporto di Tomba abbia incluso anche questo aspetto culturale e personale, consolidando il loro rapporto su più livelli.

La Profezia sul Futuro in Ferrari

Il punto centrale dell'analisi di Tomba riguarda la previsione che Kimi Antonelli, in futuro, guiderà la Ferrari. Questa affermazione è stata formulata con entusiasmo, descrivendo la prospettiva come 'bellissima'. La dichiarazione di Tomba non è solo un augurio, ma un'indicazione basata sulla sua esperienza e sulla percezione delle qualità tecniche e mentali di Antonelli, suggerendo che il pilota bolognese è pronto per il salto di qualità verso il team di Maranello.

Questa profezia ha generato grande interesse tra gli appassionati, che vedono in Antonelli un erede ideale per il cavallino rampante. La combinazione di talento, origine territoriale e supporto di una figura iconica come Tomba crea un narrative potente attorno al giovane campione. Il futuro della Formula 1 sembra quindi segnato da questa potenziale alleanza, che potrebbe definire il prossimo capitolo della storia sportiva italiana su scala globale.