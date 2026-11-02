Kimi Antonelli Campione Mondiale F1: Il record di Antonelli e le reazioni

Andrea Kimi Antonelli diventa il più giovane campione mondiale di F1 a 20 anni, riportando l'Italia sul podio mondiale. Reazioni di Rossi, Sinner e Mercedes.

Il mondo della motorsport è stato scosso da un evento storico che ha segnato il ritorno dell'Italia alla vetta del campionato mondiale di Formula 1. Andrea Kimi Antonelli, il giovane pilota bolognese, ha conquistato il titolo mondiale di Formula 1 a vent'anni e sessantotto giorni, stabilendo un nuovo record di giovanezza nella storia della categoria. L'evento si è consumato in Messico, dove la bandiera a scacchi ha segnato non solo la vittoria in una gara, ma la consacrazione definitiva di un talento che aveva sognato tutto questo fin dall'età di quindici anni, prendendo come modello il leggendario Ayrton Senna.

Il Record Storico di Antonelli in Formula 1

Con questa vittoria, Antonelli diventa il pilota più giovane della storia a laurearsi campione del mondo, un traguardo che riporta l'Italia sul tetto del mondo motoristico a settantatré anni dall'impresa di Alberto Ascari. La celebrazione è stata immediata e carica di emozioni, con il giovane pilota che si è sciolto in lacrime di commozione subito dopo la bandiera a scacchi. Prima di salire sul podio, ha corso ad abbracciare la sua famiglia, including la mamma Veronica, il papà Marco e la sorellina Maggie, che era arrivata nel paddock con un outfit che aveva già catturato l'attenzione di tutti i presenti.

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Il successo è stato celebrato sia sulla pista messicana, sul podio condiviso con campioni del calibro di Max Verstappen e Lewis Hamilton, con le note del Nessun dorma di Pavarotti e di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, sia a livello globale. La stampa internazionale e i massimi esponenti dello sport e delle istituzioni hanno unito le loro voci per lodare l'impresa, definendo questo momento un ritorno glorioso per la penisola nel panorama automobilistico mondiale.

Le Emozioni di Antonelli e della sua Famiglia

Kimi Antonelli, appena sceso dalla sua Mercedes, ha espresso la sua gratitudine in modo sincero e diretto. Ha dichiarato con voce emozionata che ce l'abbiamo fatta, sottolineando come non sarebbe stato lì senza la Mercedes e la sua famiglia. Ha definito la stagione incredibile, paragonando il privilegio di condividere il podio con campioni come Hamilton e Verstappen a qualcosa di pazzesco. Il suo ringraziamento si èesteso al Messico, ringraziando il paese per l'accoglienza e il calore dimostrato durante tutto il campionato.

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Anche suo padre, Marco Antonelli, ha mostrato tutta la sua gioia, faticando ancora a realizzare l'entità dell'impresa compiuta dal figlio. Ha dichiarato che il campione lo avevano già visto l'anno precedente, ma che quest'anno ha vinto davvero. Secondo Marco, Kimi ha mostrato la sua stoffa fin dalla prima stagione, reagendo nei momenti di difficoltà con una maturità straordinaria. L'orgoglio dei genitori è palpabile, specialmente considerando il percorso di crescita che il giovane bolognese ha compiuto in così breve tempo.

Le Reazioni di Valentino Rossi e del Team Mercedes

La reazione del mitico Valentino Rossi è stata tra le più toccanti. Il ex campione del mondo ha ammesso che Kimi gli ricorda un po' se stesso quando aveva vent'anni, confessando di essere stato emozionato moltissimo dal vederlo diventare campione subito, al secondo anno di carriera. Rossi ha evidenziato come Kimi abbia fatto veramente paura quest'anno, con una differenza rispetto al suo compagno di squadra impressionante. Ha riconosciuto che la Mercedes era la macchina migliore, anche se non aveva dominato come ai tempi di Hamilton, e ha applaudito l'aggressività di Kimi, definendo il suo cannibalismo quando mette il casco il contraltare perfetto al suo carattere gentile fuori dal casco.

Rossi ha aggiunto che diventare il campione di tutti è una bella sensazione e che, dato che gli italiani sono molto sanguigni, Kimi diventerà senza dubbio l'eroe italiano. Ha espresso il suo lungo desiderio di avere piloti forti italiani in Formula 1, un sogno realizzato dopo settantatré anni dall'ultimo titolo di Ascari. Per lui, vedere un campione italiano è stato fantastico, anche se ha riconosciuto che gestire la superstar mondiale che Kimi sta per diventare non sarà semplice. Ha ricordato come sentisse parlare di lui fin dalle corse a Migliaro, dove il record del ragazzo era già chiaro a tutti.

Il Supporto Internazionale e l'Impatto sul Campionato

Il campione ha ribadito di aver visto in Kimi una capacità straordinaria, definendolo maturo, responsabile e con la stoffa del campione, prevedendo che può vincere molti altri mondiali. Simona De Silvestro ha voluto complimentarsi via video, definendo incredibile ciò che Kimi è riuscito a fare dopo la prima stagione complicata. Ha sottolineato che tutta l'Italia è orgogliosa di lui per aver cambiato tutte le carte in tavola e ottenuto questo trionfo. Anche Vasco Rossi ha espresso la sua orgoglio, lodando la stagione di Kimi, mentre le lacrime di commozione di Toto Wolff, team principal Mercedes, hanno sottolineato l'impatto emotivo della vittoria.

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Su X, il team Mercedes ha evidenziato l'importanza di questo traguardo, definendolo un successo che premia talento, impegno, determinazione e dedizione, e un motivo di grande orgoglio per la nazione. La stampa estera si è unita all'omaggio con titoli entusiasti, definendo Antonelli un gigante così giovane, uno che ha fatto la storia e un campione unico. Il quotidiano francese L'Équipe ha sottolineato che, pur essendo ancora un eterno Peter Pan, possiede già i riflessi di un campione, mentre la BBC britannica parla di una ventata di aria fresca per la Formula 1. Il quotidiano spagnolo Marca ha esclamato Bravo Kimi, aggiungendo la suggestiva immagine del bambino che si addormentava sulle piste e che ha finalmente realizzato il suo sogno.