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Kimi Antonelli conquista la pole a Monaco: il più giovane poleman della storia del Principato

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Kimi Antonelli conquista la pole a Monaco: il più giovane poleman della storia del Principato
Kimi AntonelliGran Premio Di MonacoFormula 1
📆6/6/2026 3:56 PM
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Il diciannovenne italiano Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Monaco, precedendo Max Verstappen per soli 43 millesimi. Il pilota Mercedes, fresco di quattro vittorie consecutive, è il più giovane a conquistare la pole a Montecarlo e punta a un quinto successo di fila nella gara di domani, diretta su Sky e Now.

Il Gran Premio di Monaco ha regalato una sessione di qualifiche elettrizzante con Andrea Kimi Antonelli , il giovane talento italiano della Mercedes , che ha conquistato la pole position .

Il diciannovenne bolognese ha fermato i cronometri sull'1:12.051, protagonista di un ultimo giro spettacolare con cui ha strappato la prima posizione a Max Verstappen per soli 43 millesimi. Antonelli, che ha già totalizzato quattro vittorie consecutive su cinque Gran Premi disputati, diventa il più giovane poleman nella storia del circuito monegasco a 19 anni e 9 mesi.

Alle sue spalle, nella griglia di partenza, troveremo Max Verstappen su Red Bull e Lewis Hamilton su Ferrari, rispettivamente secondo e terzo, con Charles Leclerc quarto. La gara, in programma domenica 7 giugno con partenza alle 15:00, sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su Now, con la differita in chiaro su TV8 alle 18:30.

In classifica generale Antonelli guida con un ampio margine e la vittoria domani rappresenterebbe il quinto successo consecutivo, consolidando ulteriormente la sua leadership nel campionato

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Kimi Antonelli Gran Premio Di Monaco Formula 1 Mercedes Pole Position Max Verstappen Lewis Hamilton Charles Leclerc

 

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