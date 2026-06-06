Kimi Antonelli conquista la pole a Monaco: il più giovane poleman della storia del Principato

Il diciannovenne italiano Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Monaco, precedendo Max Verstappen per soli 43 millesimi. Il pilota Mercedes, fresco di quattro vittorie consecutive, è il più giovane a conquistare la pole a Montecarlo e punta a un quinto successo di fila nella gara di domani, diretta su Sky e Now.

Il Gran Premio di Monaco ha regalato una sessione di qualifiche elettrizzante con Andrea Kimi Antonelli , il giovane talento italiano della Mercedes , che ha conquistato la pole position .

Il diciannovenne bolognese ha fermato i cronometri sull'1:12.051, protagonista di un ultimo giro spettacolare con cui ha strappato la prima posizione a Max Verstappen per soli 43 millesimi. Antonelli, che ha già totalizzato quattro vittorie consecutive su cinque Gran Premi disputati, diventa il più giovane poleman nella storia del circuito monegasco a 19 anni e 9 mesi.

Alle sue spalle, nella griglia di partenza, troveremo Max Verstappen su Red Bull e Lewis Hamilton su Ferrari, rispettivamente secondo e terzo, con Charles Leclerc quarto. La gara, in programma domenica 7 giugno con partenza alle 15:00, sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su Now, con la differita in chiaro su TV8 alle 18:30.

In classifica generale Antonelli guida con un ampio margine e la vittoria domani rappresenterebbe il quinto successo consecutivo, consolidando ulteriormente la sua leadership nel campionato





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