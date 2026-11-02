Kimi Antonelli e la mamma Veronica: radici umili, disciplina e il team Akm Motorsport

Veronica Antonelli, mamma di Kimi, racconta le origini umili, il ruolo nel team Akm Motorsport e come gestisce le finanze del campione per mantenerlo con i piedi per terra.

Kimi Antonelli ha raggiunto la vetta del mondo nelle corse automobilistiche, ma la sua forza risiede nelle radici profonde e nell'educazione ricevuta da casa. Sua madre, Veronica Antonelli, è una figura centrale nella gestione della vita e della carriera del giovane campione bolognese. Lei e il padre, Marco Antonelli, hanno mantenuto una disciplina ferrea per garantire che il pilota resti umile nonostante i successi raggiunti a vent'anni.

Origini umili e educazione al lavoro

Veronica Antonelli ha condiviso con il Corriere della Sera i dettagli del suo passato, rivelando che proviene da una famiglia di estrazione modesta. Conosce a fondo il valore del lavoro duro e la necessità di una gestione oculata delle risorse. Questo background ha plasmato i principi fondamentali che lei e Marco impartiscono al figlio, insegnandogli che il talento da solo non basta senza la costanza e la modestia.

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L'incontro con Marco Antonelli, il futuro marito e padre di Kimi, è avvenuto in palestra. Da quel momento, Veronica si è dedicata principalmente alla gestione delle attività familiari, che ruotano attorno al mondo delle corse. La passione per i motori è stata acceso nel cuore di Kimi quando aveva solo cinque anni, quando suo padre lo mise alla guida di un kart per la prima volta. Questo momento segnò l'inizio di un percorso che lo ha portato a dominare la scena internazionale.

Gestione economica e team Akm Motorsport

Veronica non si limita a offrire supporto emotivo, ma gestisce attivamente gli aspetti pratici della vita del figlio. Si occupa di vestire Kimi e di controllare le sue spese, un atteggiamento che lei descrive con affetto chiamandolo il suo topo. Questo soprannome, usato anche in pubblico, serve a mettere il pilota in una posizione di confusione controllata, ricordandogli che a casa è sempre lo stesso ragazzo. Kimi stesso ha dichiarato che il prossimo anno userà il numero dodici e non il numero uno, proprio per ricordare a se stesso di tenere i piedi per terra.

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I genitori di Kimi sono proprietari del team di Gran Turismo Akm Motorsport. La famiglia ha affrontato recentemente una delusione importante, perdendo il campionato italiano nella gara finale disputata al Mugello. Nonostante i consistenti guadagni del figlio, Marco Antonelli ha chiarito che non molerà e continuerà a lavorare con la stessa dedizione di sempre. Questa scelta riflette una filosofia di vita condivisa, simile a quella applicata dai genitori di Jannik Sinner, amico di Kimi, che mantengono una visione pratica del successo.

Disciplina finanziaria e scelte di vita

Kimi preferisce lasciare interamente la gestione finanziaria nelle mani dei genitori, un dettaglio rivelato da Marco Antonelli al Corriere della Sera. La dinamica prevede che il pilota prenda il denaro solo quando gli viene passato da sua madre. Veronica ha spiegato che ha stabilito un budget chiaro per aiutare il figlio a capire come funziona la gestione economica. Questo approccio mira a prevenire sprechi e a garantire che Kimi sappia sempre quanto denaro ha a disposizione.

L'obiettivo di questa strategia educativa è mantenere la testa bassa e la prospettiva realistica. Veronica ha raccontato di aver spiegato a Kimi che se spende tutto entro agosto, dovrà arrangiarsi per le vacanze estive. Il pilota, tuttavia, usa il denaro solo per ciò che gli serve e per divertirsi. Le sue tentazioni sono limitate al mondo dell'automobilismo, mentre veste in modo molto semplice, mostrando una mancanza di gusto per i completi raffinati che viene corretta da sua madre.

Il ruolo di Veronica nella vita di Kimi

L'intervento di Laura Procacci, l'influencer nota per i contenuti sui militari, aveva filmato Veronica alla parata del due giugno, catturando un momento emozionante che ha commosso anche la Presidente del Consiglio Meloni. Tuttavia, l'attenzione rimane focalizzata sul legame profondo tra madre e figlio. Veronica continua a essere la forza trainante che assicura che Kimi non perda la sua umanità di fronte alle luci della ribalta.

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La storia di Kimi Antonelli non è solo quella di un campione vincente, ma anche di una famiglia che ha saputo preservare i valori tradizionali. Veronica Antonelli, con il suo passato umile e il suo impegno nelle Poste e nella gestione del team, rappresenta un pilastro essenziale per il successo sostenibile del pilota. Il suo ruolo attivo nella vita del figlio garantisce che, nonostante la fama e la ricchezza, Kimi rimanga un giovane di vent'anni grounded e consapevole.