Kimi Antonelli e Mercedes: Toto Wolff esclude trasferimento in Ferrari

Toto Wolff respinge le speculazioni su un futuro passaggio di Kimi Antonelli alla Ferrari. Il pilota italiano resta leale a Mercedes come confermato dal manager.

Il manager della scuderia Mercedes, Toto Wolff, ha dissipato ogni dubbio riguardo alla futura permanenza del pilota italiano Kimi Antonelli nel team austriaco. La conferma arriva in risposta a una specifica interrogazione del quotidiano tedesco Bild, il quale ha chiesto al dirigente di 54 anni se nutra preoccupazioni per un eventuale trasferimento del giovane campione del mondo alla Ferrari.

La lealtà di Kimi Antonelli verso il team Mercedes

Toto Wolff non mostra alcuna ansia per la possibile perdita di Antonelli, che ha definito come una figura a cui è diventato quasi un padre. Il manager sottolinea come il pilota ventenne bolognese, insieme alla sua famiglia, possieda una lealtà incrollabile. Questa fedeltà è considerata un elemento fondamentale che protegge l'interesse del team nel lungo termine.

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Wolff ha chiarito che la sua sicurezza deriva dalla consapevolezza di poter continuare a offrire a Kimi le opportunità concrete per vincere gare e titoli mondiali. Ha affermato esplicitamente che queste sono le condizioni essenziali per ogni pilota di alto livello e che il contratto attuale riflette questa dinamica di successo condiviso. Il legame tra il pilota e la scuderia è descritto come indissolubile.

"Appartiene alla Mercedes" e la situazione alla Ferrari

Utilizzando una metafora tecnica molto potente, Toto Wolff ha dichiarato che "Kimi appartiene alla Mercedes come le ruote appartengono a una macchina". Questa definizione evidenzia l'integrazione completa del giovane pilota nella struttura del team. Ha inoltre ribadito le parole dello stesso Antonelli, il quale, al momento della conquista del titolo, aveva dichiarato di non riuscire neppure a immaginare di correre per una squadra diversa da Mercedes.

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La domanda sui timori per la Ferrari è nata anche grazie alle dichiarazioni di Fabio Caressa. Il giornalista ha sottolineato che l'Italia è un Paese popolato in larga parte da figure anziane, dove la gavetta è importante. Tuttavia, ha aggiunto che ai giovani va data la possibilità di affrontare questa strada competitiva. Questo contesto sociale ha accresciuto l'attenzione mediatica sul destino professionale di Antonelli.

Il supporto dei tifosi italiani a Monza

Wolff ha osservato come il tifo italiano supporti naturalmente la squadra nazionale, la Ferrari, ma abbia anche aperto il cuore e l'anima a questo giovane campione. Durante la gara di Monza, gli spettatori hanno dimostrato un supporto misto indossando magliette della Ferrari e cappellini della Mercedes contemporaneamente. Questo mix di colori ha rappresentato un esempio perfetto di entusiasmo per il risultato sportivo.

Il manager ha concluso che i tifosi erano ovviamente dispiaciuti dal fatto che nessuna delle due "Rosse" avesse vinto la gara. Tuttavia, la gioia per vedere Kimi, uno di loro, sul gradino più alto del podio ha prevalso su qualsiasi rivalità di scuderia. La soddisfazione per la vittoria di un connazionale ha unito le fazioni in un momento di orgoglio nazionale condiviso, confermando la popolarità del pilota al di là degli schieramenti tecnici.