Kimi Antonelli racconta la disavventura con il jet ski in avaria. Il pilota Mercedes, insieme a Sergi Avila, deve saltare a bordo di un altro mezzo mentre il suo affonda in pieno mare.

Il giovane pilota di Formula Uno, Kimi Antonelli, ha condiviso un episodio accaduto in pieno mare che ha trasformato un momento di relax in una pericolosa avventura. Durante un pomeriggio di svago trascorso con il suo preparatore Sergi Avila, il mezzo a propulsione motoristica su cui si trovava ha subito un improvviso guasto meccanico. Antonelli ha deciso di abbandonare il veicolo in affondamento per mettersi in salvo, utilizzando come unica alternativa un secondo jet ski disponibile nelle vicinanze.

Il guasto meccanico e l'abbandono del mezzo

La situazione è iniziata in modo apparentemente sereno, con Antonelli che ha alternato varie attività tra cibo, allenamenti, sonno, biliardo e tennis prima di intraprendere l'uscita in mare. Inizialmente, il jet ski procedeva regolarmente, ma presto è apparso un avviso di guasto al motore che ha ridotto drasticamente la velocità del mezzo. Nonostante il rallentamento, il pilota ha tentato un rientro lento verso la base, ma l'assistenza ha confermato che il problema era più grave di quanto inizialmente apparente. Il mezzo, rimasto fermo a motore spento, ha iniziato a perdere capacità di galleggiamento, costringendo Antonelli a un'azione improvvisa.

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La comparazione con la scena del Titanic

Antonelli ha affrontato la cronaca dell'incidente con ironia, sottolineando come la sua posizione sul mezzo in affondamento ricordasse inevitabilmente la celebre scena del film Titanic. L'intervistatore ha chiesto se avesse intenzione di ricreare la posa insieme a Sergi Avila, e il pilota ha scherzato sulla possibilità di eseguire la riproduzione in movimento, prevedendo però uno schianto. Ha poi rilanciato l'idea di effettuare la posa da fermi, suggerendo che Avila dovesse farsi crescere i capelli per interpretare il personaggio di Rose, mentre lui si sarebbe assunto il ruolo di Jack. In alternativa, ha proposto l'acquisto di una parrucca per mantenere la fedeltà storica alla posa cinematografica.

Il ruolo del preparatore Sergi Avila

Sergi Avila, preparatore personale del pilota di Formula Uno, ha giocato un ruolo fondamentale nella risoluzione della crisi. Quando il jet ski di Antonelli ha iniziato ad affondare, il preparatore è intervenuto per permettere il trasferimento di sicurezza. La testimonianza raccolta dalla scuderia Mercedes evidenzia la prontezza di reazione necessaria in contesti acquatici inaspettati. Antonelli ha confermato di essere saltato giù dalla moto d'acqua in avaria per trasferirsi immediatamente su quella di Avila, definendo l'azione come un semplice gesto di autoprotezione in una situazione di pericolo immediato.

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La gestione dell'incidente da parte della scuderia

La Mercedes ha scelto di condividere il video dell'incidente sui propri canali social, presentando l'evento con leggerezza e ironia. Questa decisione riflette la volontà di mostrare il lato umano degli atleti e la capacità di gestire gli imprevisti senza allarmismi. Il pilota ha descritto i dettagli tecnici del guasto, evidenziando come la perdita di potenza sia avvenuta gradualmente prima del cedimento totale della galleggiabilità. La vicenda sottolinea l'importanza delle procedure di sicurezza e della disponibilità di mezzi di riserva durante le attività di svago in mare aperto.

Implicazioni per la carriera e la sicurezza in pista

Nonostante la natura ricreativa dell'episodio, la disavventura con il jet ski pone questioni di sicurezza che risuonano con le competenze richieste in ambito motorsport. La capacità di mantenere la calma e prendere decisioni rapide in situazioni di emergenza è una qualità trasferibile alla guida in pista. Antonelli ha gestito la crisi senza panico, dimostrando una lucidità che è fondamentale per un pilota di alto livello. La vicenda rimane un aneddoto divertente ma serve anche a ricordare l'importanza delle precauzioni anche nelle attività extrasportive, garantendo che il tempo di relax non diventi un rischio per la salute fisica dell'atleta.