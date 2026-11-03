L'ingegnera Sara Giusti racconta l'esame di guida di Kimi Antonelli. Nervosismo, sorpassi senza freccia e parcheggio facile per il futuro campione del mondo F1.

L'ingegnera Sara Giusti ha rilasciato dichiarazioni inedite riguardo all' esame di guida sostenuto da Kimi Antonelli. La professionista che ha valutato le capacità del pilota di Formula 1 rivela come si è svolto il momento cruciale della sua preparazione stradale.

Dettagli tecnici dell'esame di guida

Sara Giusti descrive un candidato apparentemente teso durante la prova pratica. Il pilota non mostrava grande naturalezza al volante, evidenziando una certa impacciatura generale durante le manovre richieste dall'esaminatore. Questa condizione iniziale ha caratterizzato gran parte della sessione di valutazione.

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Per facilitare il passaggio dell'aspirante conducente, l'ingegnera ha selezionato uno spazio di parcheggio privo di altri veicoli. L'assenza di ostacoli esterni ha permesso a Kimi Antonelli di eseguire la manovra in modo corretto e sicuro, superando uno dei test fondamentali richiesti dal codice della strada.

Tuttavia, non tutto è andato secondo le aspettative tecniche standard. Durante le fasi di sorpasso sulla carreggiata, il candidato ha omesso l'utilizzo dell'indicatore direzionale. Questa omissione operativa ha rappresentato un punto critico segnalato dall'esaminatrice durante la valutazione finale delle sue prestazioni alla guida.

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Preparazione e reazione emotiva del candidato

Kimi Antonelli ha dedicato molto tempo allo studio teorico prima di affrontare la prova pratica. La sua ansia di non superare l'esame era evidente e ha influenzato il suo comportamento durante la sessione. Questa preoccupazione ha contribuito alla tensione percepita dall'ingegnera durante tutta la durata della verifica.

Nonostante gli errori tecnici nei segnali di direzione, l'esaminatrice ha espresso soddisfazione nel rilasciare la patente. La decisione finale ha premiato il complesso percorso formativo seguito dal giovane pilota, riconoscendo la sua competenza complessiva nonostante le imperfezioni rilevate.

Impatto pubblico e contesto sportivo

Queste rivelazioni offrono uno spaccato umano sul futuro campione del mondo di Formula 1. La notizia della sua abilitazione alla guida si inserisce nel più ampio narrative del successo sportivo italiano negli ultimi decenni. L'Italia torna a vincere un titolo mondiale dopo settantatré anni, un traguardo storico per il motorsport nazionale.

La figura di Kimi Antonelli continua a raccogliere consensi sia nelle competizioni che nella vita privata. I dettagli personali condivisi dalla sua esaminatrice aggiungono profondità alla percezione pubblica del talento automobilistico. Questa vicenda conferma la preparazione completa del pilota anche al di fuori degli circuiti ufficiali.