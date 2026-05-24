Kimi Antonelli: la storia al Gran Premio del Canada

Ad oggi domenica 24 maggio, l'19enne pilota bolognese della Mercedes ha trionfato a Montreal, conquistando la quarta vittoria consecutiva dopo aver dominato sui 68 giri e dopo uno scatto sorprendente nelle fasi finali.

Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Canada. Ad oggi domenica 24 maggio, l'19enne pilota bolognese della Mercedes ha trionfato a Montreal , conquistando la quarta vittoria consecutiva dopo aver dominato i 68 giri con uno scatto sorprendente.

La storia s'è consumata al 30esimo giro quando Russell si è trovato con problemi nella sua monoposto e Antonelli, che lottava fin da inizio gara con Hamilton, si è trovato comodamente al comando.

Lewis Hamilton (Ferrari) ha seguito la rincorsa fino alla fine della gara, battendo Max Verstappen e tenendo il secondo posto alle spalle di Antonelli, dopo una spettacolare battaglia che ha visto Hamilton superare Verstappen a 62 giri.



Medio che ha regalato il suo migliore risultato dal suo arrivo alla Ferrari, il 7 volte campione del mondo è stato relegato al secondo posto. Antonelli precede Hamilton di 27 anni sul podio.

Il podio è già storico: Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Franco Colapinto, Liam Lawson, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Oliver Bearman, Adrian Sutil (Haas), Max Verstappen (Mota) La McLaren ha tentato il colpaccio di avviare la gara con le gomme intermedie ma ha incassato un pesante 0 e il ritiro di Norris e Piastri. Hamilton è già proprietario di 72 punti, Antonelli ne ha 131 e Russell ne ha 88. Leclerc è terzo a 75 punti





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