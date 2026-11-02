Kimi Antonelli patente B San Marino: retroscena esame teorico e pratico

Sara Giusti, esaminatrice di San Marino, rivela i dettagli sull'esame di patente B di Kimi Antonelli. Preparazione attenta e nervosismo da debuttante per il giovane pilota.

Non è una notizia di cronaca comune quella che arriva dall'Esarcato di San Marino, la Repubblica più vicina all'Italia, dove il 16 febbraio 2025 si è tenuta una sessione d'esame molto speciale. A sostenerlo non era un adolescente qualsiasi, ma Kimi Antonelli, il giovane campione di Formula 2 e futuro pilota Mercedes, che proprio in quel periodo stava raccogliendo i frutti di una stagione straordinaria. L'indomani della vittoria del campionato, che lo ha consacrato tra i grandi dei motori, tornano d'attualità i dettagli inediti sugli esordi di Antonelli alla guida di un'auto stradale. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Sara Giusti, ingegnere della motorizzazione civile di San Marino, ha raccontato il retroscena del giorno in cui il giovane campione ha sostenuto l'esame per la patente B.

Una sessione dedicata al pilota

Il contesto in cui si è svolto l'appuntamento con l'esame era particolare, dettato dalle esigenze di calendario di un atleta di alto livello. Al suo fianco, in quella giornata particolare, c'era Sara Giusti, ingegnere della motorizzazione civile, che successivamente ha raccontato il perché della peculiarità dell'evento. Ha spiegato che abbiamo indetto una sessione solo per lui perché doveva partire pochi giorni dopo per gli impegni sportivi. Non si trattava di un favore illegale, ma di una necessità logistica che ha richiesto una riorganizzazione da parte degli uffici competenti. La presenza di un candidato di fama internazionale ha richiesto attenzione, ma il principio di imparzialità è rimasto sempre al centro dell'operato degli esaminatori.

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Preparazione attenta e legame con il territorio

La preparazione teorica del giovane fenomeno ha destato grande ammirazione tra chi ha seguito la fase scritta dell'esame. Giusti non ha nascosto la propria ammirazione per lo studio approfondito che Antonelli aveva dedicato alla materia. Per l'esame teorico si era preparato tantissimo, dimostrando una serietà che ha sorpreso gli addetti ai lavori. Aveva fatto un solo errore sulle luci di stazionamento, una domanda difficile che in tanti sbagliano, confermando di aver studiato con precisione. Da una parte aveva fretta di sostenere e superare la prova per i suoi impegni in Formula 1, dall'altra si è impegnato con la massima dedizione. Proprio per le sue esigenze siamo dovuti andargli incontro, organizzando una sessione apposita, come ha sottolineato l'esaminatrice.

È inoltre emerso con forza il legame tra il pilota e la comunità locale, smentendo chi sostiene che il giovane residente a San Marino viva lì solo per comodità burocratica. Vive qui per davvero, non è una seconda casa. Lo consideriamo un sammarinese a tutti gli effetti, ha spiegato l'esaminatrice, sottolineando il forte legame tra il pilota e la comunità locale. Questa affermazione rafforza la percezione di Antonelli non come un semplice utente occasionale, ma come parte integrante della società sanmarinese, con diritti e doveri di cittadinanza.

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Nervosismo e prudenza alla guida

Quando è toccato il momento pratico, sulla strada, la tensione ha avuto il suo spazio. Kimi ha provato la classica tensione del debuttante di fronte all'esaminatore, come ammesso dalla stessa Giusti al quotidiano. Alla guida era molto nervoso, agitatissimo e molto emozionato, ha svelato l'esaminatrice. Tuttavia, questa emozione non ha compromesso la sua capacità di guida. Di rimando era molto prudente, perché conseguire la patente per lui era di primaria importanza. La consapevolezza della regola del gioco ha guidato ogni sua manovra, evitando rischi inutili e dimostrando rispetto per le norme stradali.

Un aspetto tecnico importante riguarda la tipologia di cambio. A San Marino la patente B permette in automatico a tutti i neopatentati giovanissimi di guidare auto di grossa cilindrata, una regola diversa da quella italiana che potrebbe sorprendere chi non conosce il sistema sanitario e automobilistico del piccolo stato. Nonostante la sua esperienza sui circuiti, Antonelli non era abituato a guidare con il cambio manuale nelle strade ordinarie. Questo dettaglio tecnico ha aggiunto un ulteriore livello di complessità alla prova pratica, richiedendo una concentrazione maggiore sulle operazioni di innesto e frizione.

Chiarezza sui favori e valutazione finale

Nessun favoritismo, ci tiene a precisare l'esaminatrice facendo chiarezza su alcune speculazioni circolate sui social media e sulla stampa internazionale. L'obiettivo era valutare le reali capacità di guida, indipendentemente dal nome o dal palmares sportivo. Non era abituato a guidare con il cambio manuale, un dettaglio che spiega alcuni momenti di incertezza iniziale. L'unico errore commesso durante la prova pratica è stato tecnico e marginale. Non ha messo una freccia in un sorpasso, ma non è un errore che porta in automatico alla bocciatura, le sue parole. Questo chiarisce come la valutazione si sia basata sulla sicurezza complessiva e non su refusi isolati.

Il superamento dell'esame segna un nuovo traguardo nella vita extra-sportiva di Kimi Antonelli. La patente B è un passo importante verso l'indipendenza personale, anche se per un pilota di quel calibro le auto di grossa cilindrata rimangono prevalentemente un affare di circuito. La storia dell'esame di San Marino rimane un esempio di come le istituzioni possano adattarsi alle esigenze dei cittadini pur mantenendo standard rigorosi. Non si tratta di una storia di privilegi, ma di organizzazione e rispetto delle regole per un giovane talento che deve bilanciare carriere intense e vita quotidiana. La precisione nei dettagli, dalla preparazione teorica alla gestione dell'ansia pratica, racconta il profilo di un ragazzo attento e determinato.