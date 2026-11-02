Kimi Antonelli: stipendio, bonus e sponsor dopo il mondiale F1

Analisi completa dei guadagni di Kimi Antonelli dopo il titolo mondiale F1. Stipendio, bonus da 12 milioni e nuovi accordi sponsor con IWC e altri brand per il 2026.

Kimi Antonelli ha consolidato la sua posizione nel vertice del motorsport mondiale conquistando il titolo mondiale, un risultato che trasformerà significativamente la sua situazione economica e professionale. La vittoria, ottenuta in Messico, non solo rafforza il suo status di campione, ma innesca anche meccanismi finanziari immediati legati alle prestazioni. La popolarità globale del pilota bolognese è in forte crescita, specialmente tra la Generazione Z, che vede in lui un testimonial ideale per gli sponsor orientati ai nati tra la fine degli anni novanta e i primi duemila.

Struttura dei compensi e bonus squadra

È fondamentale chiarire che i piloti di Formula Uno non ricevono premi in denaro diretti dalla categoria per le vittorie di gara o per il titolo mondiale. Tutti i bonus sono stabiliti dalle singole squadre e arricchiscono la busta paga. Il valore di clausole e incentivi legati a vittorie, pole position e obiettivi prefissati aumenta in base alle prestazioni durante la stagione. Grazie a questa struttura, Antonelli potrebbe arrivare a guadagnare fino a dodici o tredici milioni di dollari con questa parte di introiti.

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Secondo quanto riportato dalla testata tedesca Bild, la conquista del titolo porterà lo stipendio base del 2026, bonus inclusi, a cifre significative. I dati suggeriscono che il fisso potrebbe attestarsi intorno agli undici milioni di dollari. A questa cifra si aggiunge la percentuale, diversa per ciascuna scuderia, sugli introiti della Formula Uno legati al piazzamento nel Mondiale costruttori. La Mercedes è molto vicina a vincere anche questo titolo, amplificando ulteriormente i guadagni totali del pilota.

Nuovo contratto e parità con Russell

L'accordo attuale, firmato nel 2025 e in scadenza nel 2027, risaliva a quando Antonelli era un giovane promessa uscita dall'academy AMG. In quel periodo, la sua esperienza nel Circus era agli inizi e doveva ancora dimostrare di valere la scommessa del team principal Toto Wolff. Continuare a guadagnare come rookie sarebbe ormai improponibile, visto che oggi il suo ingaggio colloca il neo campione del mondo solo al diciassettesimo posto tra i venti piloti del mondiale.

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Secondo indiscrezioni di mercato, il rinnovo blindato allineerà il suo stipendio fisso a quello del compagno di box George Russell. Questo passo è considerato necessario per riconoscere il valore sportivo acquisito e per gestire correttamente la gerarchia all'interno dello schieramento Mercedes. L'adeguamento salariale riflette il salto di qualità avvenuto e la certezza del talento del pilota italiano nel contesto della massima serie.

Ingressi da sponsorizzazioni e prospettive

Grazie al trono conquistato, anche la fetta degli sponsor è in forte crescita. Per F1Salaries, le entrate potenziali da sponsorizzazioni si aggirano già intorno a un milione e mezzo di dollari. Tra le principali partnership del campione bolognese, come ricorda Milano Finanza, figura IWC Schaffhausen, produttore svizzero di orologi. Gli accordi per giovani piloti di Formula Uno con questo brand valgono tipicamente tra duecentomila e quattrocentomila dollari l'anno.

Lo studio dell'istituto di ricerca StageUp stima che l'effetto combinato del titolo e della popolarità globale farà salire i ricavi di Antonelli da sponsorizzazioni, eventi e licensing tra i nove e i diciotto milioni di euro all'anno entro il 2028. Questa proiezione indica un trend upward sostenuto, che trasformerà il pilota in una delle figure più remunerative del paddock nel breve termine. Il successo sportivo si traduce dunque in un valore commerciale enorme e duraturo per il futuro della sua carriera.