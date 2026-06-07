Kimi Antonelli: un talento straordinario e una Mercedes imprendibile

René Arnoux, ex pilota Ferrari e protagonista della F1 degli anni Ottanta, si lascia andare a parole dolci sul talento della Mercedes e sulla crescita esponenziale di Kimi Antonelli. George Russell invece è sempre più giù in classifica Piloti, ma resta un ottimo pilota. Antonelli sta crescendo gara dopo gara e crea pressione con la sua velocità e la sua capacità di concentrazione.

Chi lo ferma più questo Andrea Kimi Antonelli ? Difficile da dire dopo il trionfo di Montecarlo . Se anche le piste solo curve sono dalla sua, come quello del Principato, a bordo di una Mercedes imprendibile, allora è difficile fermarlo.

Anche per un George Russell sempre più confuso e dopo la gara monegasca con le ossa rotte nel confronto interno tutto della Stella. Con un ritmo così, il 19enne bolognese può prendersi il titolo con netto anticipo, ben prima di Abu Dhabi. Così la pensa René Arnoux, ex pilota Ferrari e protagonista della F1 degli anni Ottanta, che, emozionato per le gesta di Kimi, si lascia andare a parole dolci sul talento della Mercedes.

Questo ragazzo va forte che è una meraviglia. Guida una Mercedes che adesso è un vero razzo, però avere una macchina veloce non basta per vincere a Montecarlo. Lì serve il pilota, servono precisione, coraggio e intelligenza. Kimi ha dimostrato di avere tutte queste qualità.

Ha gestito il weekend in modo perfetto, non è un pilota come gli altri. Sinceramente sì. L’unico dubbio era capire se avrebbe eliminato gli errori di gioventù che aveva mostrato l’anno scorso. Invece ha fatto un lavoro incredibile su sé stesso.

Oggi è velocissimo, fa pole, vince le gare e soprattutto resta sempre dentro il limite senza sbagliare. Almeno cinque. Non ha paura di nessuno, ha una velocità naturale straordinaria, sa adattarsi immediatamente alle situazioni, ha una grandissima capacità di concentrazione e soprattutto riesce a restare lucido anche sotto pressione. È la cosa che mi stupisce di più.

L’anno scorso era velocissimo ma commetteva errori, specie a metà campionato. In un solo anno è cresciuto tantissimo. Quando lo ascolti parlare dopo le sessioni in pista è sereno, tranquillo, non si lascia trascinare dall’emotività. Per la sua età è impressionante.

George Russell invece è sempre più giù in classifica Piloti (156 Antonelli-88 l’inglese). Cosa gli sta succedendo? Resta un ottimo pilota, ma con Antonelli accanto tutto diventa più difficile. Kimi sta crescendo gara dopo gara, sa andare forte in ogni circuito, e questo inevitabilmente crea pressione.

Nelle grandi squadre succede sempre quando arriva un talento speciale. Andrea si adatta meglio alla macchina e oggi ha qualcosa in più. Certamente. Quando il tuo riferimento è il compagno di squadra e lui ti batte ovunque, la situazione diventa complicata.

Russell non sta inseguendo Max Verstappen o Lando Norris, sta inseguendo un giovane che ha fame di primo titolo Mondiale. E questo pesa. Antonelli ha vinto con il «12» a Montecarlo, come Ayrton Senna fece nel 1987 sulla Lotus. Quante somiglianze iniziano a esserci tra loro due.

Ayrton è l’unico pilota del passato che si addice a Kimi per stile. Modestia, determinazione, voglia di vincere: sono qualità di entrambi. E poi la capacità di finire davanti in qualifica con auto che non sono sulla carta favorite, vedasi sabato. Nel presente l’unico che lo richiama è Verstappen, solo che Max è un po’ più aggressivo in pista.

Antonelli è un mix di entrambi. La gara di Kimi, per alcuni versi, ricorda quella di Senna nel 1988, quando nel ritmo surclassò tutti sulla McLaren, persino Alain Prost, prima dell’errore al Portier. Un po’ sì. Il fatto è che quando sei così dominante può succedere di sbagliare.

Senna sbagliò, Prost sbagliò, io stesso ho commesso errori a Montecarlo. La differenza è che Antonelli non ha sbagliato nulla. Ha controllato ogni ripartenza e non ha mai perso la concentrazione. Di continuare esattamente così.

Non deve cambiare niente. Sta bene nel team, ha la fiducia della squadra, dei meccanici e di Toto Wolff (team principal di Brackley, ndr). Quando trovi questo equilibrio devi soltanto andare avanti con fiducia. Kimi non cambi nulla di quello che è ora, resti concentrato e lavora come sempre ha fatto.

Così il Mondiale sarebbe suo con netto anticipo rispetto ad Abu Dhabi. Nessuno al momento può fermarlo





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