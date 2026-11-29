Kimi Antonelli conquista la sua decima vittoria al Gran Premio del Qatar, superando George Russell e firmando un risultato storico per la Scuderia Mercedes in Formula 1.

Kimi Antonelli, il ventenne pilota bolognese della scuderia Mercedes, ha conquistato la decima vittoria della sua stagione al Gran Premio del Qatar, svoltosi domenica 29 novembre. L'atleta si è imposto davanti al suo compagno di team George Russell, creando un momento di grande rilievo per la storia dei piloti italiani in Formula 1. Con questo successo, Antonelli diventa il secondo italiano più vincente di sempre, superato solo da Alberto Ascari che conta tredici vittorie. Inoltre, eguaglia a quota dieci i piloti come James Hunt, Ronnie Peterson, Jody Scheckter, Gerhard Berger e Valtteri Bottas nella classifica assoluta dei Gran Premi vinti.

La gara ha visto il bolognese partire in scia di Russell nel primo stint, provando un solo attacco che è stato respinto. La svolta è arrivata durante il secondo stint, quando Antonelli ha dimostrato un passo di gara superiore. Il sorpasso decisivo è avvenuto all'ultimo pit-stop, facilitato dai problemi tecnici della vettura britannica. I meccanici di Mercedes hanno impiegato tempo significativo per rimuovere detriti rimasti incastrati sul fondo della monoposto, un ritardo che ha permesso ad Antonelli di prendere la testa della corsa.

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Una volta tornato al comando, Antonelli ha consultato il box chiedendo se dovesse restituire la posizione a Russell per il suo inconveniente tecnico. Dal team è arrivato l'ordine di restare in vetta, considerando che il britannico accusava oltre quindici secondi di distacco. Antonelli ha dichiarato che la macchina era irreale, specialmente con l'aria pulita e la pista libera, definendola la migliore della stagione. Si è mostrato fiero del lavoro del team nel comprendere il nuovo pacchetto aerodinamico.

Oscar Piastri, pilota della McLaren, ha chiuso in terza posizione, completando il podio per un'altra scuderia competitiva. La classifica ha registrato il quarto posto di Max Verstappen della Red Bull, che si è assicurato matematicamente il secondo posto nel Mondiale Piloti. Il quinto posto è andato a Lando Norris, sempre della McLaren. Per la Ferrari è stata una giornata difficile, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che hanno chiuso rispettivamente sesto e settimo.

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Charles Leclerc ha commentato l'ultimo stint come buono, meglio del previsto, nonostante non ci si aspettasse grande competitività. Ha sottolineato l'importanza del secondo posto nella classifica costruttori, obiettivo raggiunto grazie ai risultati odierni che hanno bloccato Red Bull e McLaren. Il monegasco ha ammesso di non poter essere soddisfatto, poiché l'obiettivo finale è vincere il Mondiale, ma spera di ritrovare buon passo ad Abu Dhabi per chiudere la stagione al meglio.

Il mondiale si chiuderà la prossima settimana, domenica 6 dicembre, sul circuito di Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi. Nella classifica finale del Qatar, Hadjar della Red Bull ha tagliato il traguardo in ottava posizione. Seguono Liam Lawson della Racing Bulls al nonimo posto e Gabriel Bortoleto della Audi al decimo, chiudendo i punti delle scuderie emergenti in una gara che ha visto la Mercedes consolidare la sua presenza ai vertici della classifica.