Kimi Antonelli conquista la vittoria al Gran Premio del Qatar 2024, eguagliando il record di 10 successi stagionali. Analisi della gara e classifica finale.

Kimi Antonelli ha trionfato nel Gran Premio del Qatar, segnando un traguardo storico per la sua giovane carriera nella categoria re dell'automobilismo. Il 20enne pilota bolognese, tesserato per la scuderia Mercedes, ha tagliato per primo il traguardo domenica 29 novembre, conquistando la sua decima vittoria stagionale in una sola annata. Questo successo lo colloca immediatamente tra i grandi nomi della storia del motorsport internazionale, superando aspettative e consolidando la sua reputazione di pilota emergente di livello mondiale.

Strategia Mercedes e sorprese di gara

La vittoria di Antonelli non è stata priva di complicazioni strategiche che hanno favorito il suo passaggio al comando. Il suo compagno di squadra, George Russell, ha chiuso in seconda posizione dopo aver subito un ritardo significativo durante un pit stop. L'ingegnere di box ha impiegato un tempo agonizzante per rimuovere detriti di polistirolo rimasti sull'auto, impedendo a Russell di recuperare posizioni preziose contro il leader della corsa. Questa imprevista problematica meccanica ha creato il divario necessario per permettere ad Antonelli di gestire il vantaggio fino al termine dell'evento.

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La McLaren ha visto Oscar Piastri completare il podio nel terzo posto, dimostrando una buona competitività rispetto ai piloti Mercedes. Nel gruppo di inseguitori, Max Verstappen della Red Bull ha raccolto il quarto posto, davanti a Lando Norris sempre della McLaren che si è classificato quinto. Le Ferrari hanno chiuso la prima fascia con Lewis Hamilton in sesta posizione e Charles Leclerc settimo. Durante la fase finale, Leclerc ha tentato un attacco verso Hamilton, ma il team ha richiesto al pilota monegasco di mantenere la posizione stabilita per proteggere le posizioni di squadra.

Record storici e traguardi italiani

Con questo successo, Kimi Antonelli entra in una élite ristretta di piloti che hanno raggiunto quota 10 vittorie in Formula 1. Eguali il numero di successi di campioni leggendi come James Hunt, Ronnie Peterson, Jody Scheckter, Gerhard Berger e Valtteri Bottas. Per il panorama italiano, la vittoria rappresenta un milestone eccezionale: Antonelli diventa il secondo italiano più vincente di sempre in questa disciplina, superando il muro storico dei successi, rimanendo alle spalle soltanto di Alberto Ascari che ne conta 13 al suo attivo.

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Il resto del gruppo di arrivo ha visto altre sorprese e buone prestazioni di piloti giovani e emergenti. Isack Hadjar della Red Bull ha tagliato il traguardo in ottava posizione, dimostrando solidità in gara. Dietro di lui si sono classificati Liam Lawson della Racing Bulls in nona posizione e Gabriel Bortoleto della Audi al decimo posto. Questa classifica finale riflette la lotta intensa e la competitività diffusa tra i vari team nelle ultime gare della stagione.

Prossimi passi verso il mondiale

Il Mondiale di Formula 1 si appresta a chiudere la sua stagione con la prossima gara programmata. L'ultimo evento si svolgerà domenica 6 dicembre sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. Questa data segna la conclusione ufficiale del campionato e l'occasione per consolidare le posizioni in classifica prima del riposo invernale. I piloti e i team analizzeranno i dati della gara del Qatar per preparare al meglio l'ultima sfida della stagione, con l'obiettivo di massimizzare il punteggio disponibile nei confronti dei rivali diretti in lotta per i titoli.