Joshua Kimmich condanna la gestione del Bayern Monaco riguardante Jamal Musiala. La critica verte sulla pressione economica e medica sul calciatore affetto da disturbo neurologico.

La crisi interna al Bayern Monaco è giunta alle stelle dopo le dichiarazioni esplicite di Joshua Kimmich. Il centrocampista tedesco ha messo a dura prova la leadership del club dopo la sconfitta patita mercoledì contro il Lille nella fase a gironi di Champions League. Kimmich non ha esitato a definirla inaccettabile la pressione mediatica e contrattuale subita dal suo compagno Jamal Musiala.

La presa di posizione di Kimmich

Joshua Kimmich ha dichiarato che il peso della situazione non deve mai ricadere su un singolo atleta. Secondo il vice capitano bavarie, tale approccio non è affatto nello stile storico del Bayern Monaco. Il club viene sempre prima di tutto, ma non è mai più grande della singola persona. La difesa pubblica del compagno di squadra arriva a muso duro contro la narrazione che sta emergendo dai vertici del club.

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Diagnosi e incognie mediche

Jamal Musiala ha ricevuto la diagnosi di disturbo neurologico funzionale lo scorso aprile. Questa patologia può provocare perdite di memoria, definite dal ventitreenne come brevi assenze temporanee. Il tedesco convive con questa condizione tutti i giorni. Gli episodi di svenimento si sono verificati due volte ad agosto dello scorso anno. Il presidente onorario Uli Hoeness aveva definito la situazione una tragedia.

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La posizione del club e il salario

Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge hanno espresso preoccupazione sulla sostenibilità del contratto. Il salario di ventitré milioni di euro annui non è più considerato sostenibile dall'attuale rendimento. Rummenigge ha invitato a un dialogo con la famiglia del giocatore. Il club ritiene che il compenso attuale non corrisponda più alle prestazioni garantite sul campo.

Reazioni e próximos passi

Il Fifpro si è schierato immediatamente a favore di Musiala. I contatti tra l'entourage del calciatore e la dirigenza del Bayern sono in corso. L'ultimo incontro è avvenuto martedì ed è stato definito costruttivo. La priorità rimane la salute del ragazzo. Kimmich sottolinea che le questioni vanno discusse a porte chiuse.