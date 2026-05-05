Kinesio tape: efficacia reale o solo moda? Gli studi dividono gli esperti

I nastri kinesiologici, utilizzati da atleti e non solo, sono al centro di un dibattito scientifico. Mentre alcuni studi ne mettono in dubbio l'efficacia, altri li considerano utili sotto supervisione medica. Un'analisi dei dati su quasi 16mila persone rivela risultati contrastanti.

Negli ultimi anni, osservando qualsiasi evento sportivo, è diventato comune notare atleti con nastri adesivi colorati applicati sul corpo. Questi cerotti elasticizzati, noti come kinesio tape , sono utilizzati per trattare una vasta gamma di patologie ortopediche, linfatiche e traumatiche.

Inventati negli anni '70 dal chiropratico giapponese Kenzo Kase, questi nastri hanno subito un'evoluzione significativa e oggi sono diffusi in tutto il mondo, impiegati sia nella gestione del dolore acuto che in quello cronico. Tuttavia, il confine tra utilità reale e moda è spesso sottile. Alcuni atleti li utilizzano per affrontare un dolore concreto, mentre altri li applicano come misura preventiva, quasi come un elemento del loro stile personale.

Secondo una recente ricerca pubblicata sulla rivista BMJ Evidence Based Medicine, condotta presso la Southern Medical University di Guangzhou in Cina, l'efficacia dei nastri kinesiologici potrebbe essere meno evidente di quanto comunemente creduto. I nastri kinesio vengono applicati direttamente sulla pelle e, a seconda del loro posizionamento, possono inibire l'attività di un muscolo contratto o stimolare uno meno tonico per favorire la mobilità. Hanno anche una funzione drenante e stabilizzante, utili per sostenere le articolazioni durante la fase cronica.

Tuttavia, i ricercatori sottolineano che i benefici immediati o a breve termine di questi nastri non sono ancora stati dimostrati in modo conclusivo. Inoltre, in circa il 40% dei casi, l'uso dei nastri kinesio ha causato irritazioni cutanee, mentre nel 30% ha provocato prurito. Questi nastri agirebbero sollevando la pelle, stimolando i recettori sensoriali e migliorando la circolazione sanguigna, ma alcuni studi clinici hanno fornito risultati poco coerenti rispetto alle aspettative iniziali.

Analizzando i dati di quasi 16mila persone che hanno utilizzato i nastri per trattare disturbi muscoloscheletrici, come il dolore al ginocchio o il cosiddetto gomito del tennista, è emersa una possibile riduzione temporanea del dolore, ma senza alcuna certezza. Inoltre, il taping kinesiologico potrebbe avere effetti minimi o trascurabili sull'intensità del dolore a medio termine, sulla funzionalità e sui sintomi specifici.

Alcuni studiosi sono persino arrivati a suggerire che l'efficacia dei nastri potrebbe essere solo leggermente superiore a quella di un placebo. La comunità scientifica è divisa: mentre alcuni esperti considerano il kinesio taping efficace e consigliato sotto supervisione medica, altri ritengono che i risultati siano troppo incerti ed eterogenei per raccomandarne l'applicazione nella pratica clinica. Questa disparità di opinioni riflette la complessità nel determinare l'effettiva utilità di questo metodo terapeutico, che continua a essere oggetto di dibattito e ricerca





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