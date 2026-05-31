Kiran Desai torna con 'La solitudine di Sonia e Sunny'

Il nuovo romanzo di Kiran Desai esplora la solitudine contemporanea, l'amore e le tradizioni familiari in un mondo globalizzato.

Kiran Desai torna con un nuovo romanzo dopo vent'anni, 'La solitudine di Sonia e Sunny', un'opera complessa che esplora la solitudine contemporanea , l'amore e le tradizioni familiari .

Il libro segue due giovani indiani emigrati in America, Sonia e Sunny, che si innamorano nonostante le pressioni delle loro famiglie e delle tradizioni culturali. Desai, figlia d'arte e vincitrice del Booker Prize nel 2006 con 'Eredi della sconfitta', ha dedicato oltre 700 pagine a questo nuovo romanzo, che esplora emozioni e ricerca d'identità in un mondo globalizzato





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