Kit di sopravvivenza, l'Ue indica cosa tenere in casa: acqua, cibo e torcia

Le linee guida Ue sul kit di sopravvivenza per le famiglie, presentate a Bruxelles il 3 novembre 2026, indicano acqua, cibi pronti, torcia, batterie e contanti.

La Commissione europea ha presentato a Bruxelles, il 3 novembre 2026, le linee guida rivolte alle famiglie di tutti gli Stati membri sulla preparazione a un'emergenza, con un elenco di beni essenziali da tenere in casa. Il documento è stato presentato durante il nono Forum europeo della protezione civile e porta la firma della commissaria Hadja Lahbib, responsabile della materia a livello comunitario.

L'iniziativa nasce con un obiettivo dichiarato: aiutare i cittadini a farsi trovare pronti davanti a situazioni di crisi, senza creare panico. Il messaggio scelto dalla commissaria riassume questo spirito: 'Vigili, non allarmati; preparati, non spaventati'.

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Cosa contiene il kit di sopravvivenza indicato dall'Ue

Il kit di sopravvivenza proposto dalle linee guida europee si basa su scorte di acqua e alimenti che non richiedono cottura, così da poter essere consumati anche quando le cucine e i servizi essenziali non sono disponibili. La scelta di cibi pronti al consumo è pensata per le famiglie che devono gestire più giorni senza accesso alla rete di distribuzione abituale.

Accanto a cibo e acqua, il documento raccomanda di avere a disposizione una torcia, batterie di ricambio e denaro contante. Sono strumenti semplici, che permettono di orientarsi al buio e di effettuare acquisti quando i sistemi di pagamento elettronici potrebbero non funzionare.

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Il messaggio di Hadja Lahbib alle famiglie europee

La commissaria Hadja Lahbib ha presentato il lavoro come un invito alla responsabilità individuale, non come un allarme. Secondo quanto riportato, il testo punta a fornire indicazioni pratiche e uguali per tutte le famiglie dell'Unione, indipendentemente dal Paese di residenza.

La distinzione tra essere vigili ed essere allarmati è il cuore del messaggio. Le linee guida invitano a preparare una dotazione minima e ragionata, evitando sia l'indifferenza sia l'accumulo eccessivo o improvvisato di beni.

Trasmissione in Italia e prossimi passi

Il ministro Tommaso Foti ha trasmesso il materiale alla commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati. La notizia è riportata in forma sintetica e non specifica nel dettaglio il tipo di atto trasmesso né le eventuali iniziative legislative collegate.

Il resoconto disponibile non indica date successive per l'attuazione delle raccomandazioni né scadenze per eventuali verifiche. Per capire come le indicazioni europee verranno recepite a livello nazionale sarà quindi necessario attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte della Commissione europea e del governo italiano.