Kkcg Maritime chiede al tribunale di Bologna la sospensione delle delibere Ferretti per presunta violazione del Golden Power

Il principale azionista di Ferretti S.p.A. ha presentato ricorso per annullare il risultato dell'assemblea azionaria del 14 maggio 2026, sostenendo che i voti di Weichai dovevano essere sospesi per mancata notifica ai sensi della normativa Golden Power, con potenziali ripercussioni sulla governance e sulla sicurezza nazionale.

Ferretti S.p. A., leader italiano nel mercato globale degli yacht di lusso e importante fornitore di equipaggiamenti per la Marina militare, i Carabinieri, la Guardia costiera e la Polizia, è al centro di una controversia giudiziaria che coinvolge il capitale azionario del gruppo.

Kkcg Maritime, azionista di rilievo, ha presentato un ricorso alla Sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Bologna chiedendo l'adozione di misure cautelari urgenti volte a sospendere l'efficacia delle principali delibere approvate dall'Assemblea degli azionisti nella riunione tenutasi il 14 maggio 2026. Nella nota presentata dalla società, Kkcg Maritime richiama l'attenzione sul fatto che le decisioni prese in quella assemblea, tra cui la nomina di nuovi membri degli organi di governance e l'approvazione di strategie commerciali strategiche, sarebbero basate su un conteggio dei voti che non rispetta le norme italiane sul Golden Power.

Secondo Kkcg Maritime, il blocco di voti attribuito a Ferretti International Holding (FIH), veicolo mediante il quale il gruppo cinese Weichai detiene il 39,5 percento del capitale di Ferretti S.p. A., doveva essere sospeso a seguito del mancato adempimento di obblighi di notifica previsti dalla normativa italiana sui controlli degli investimenti in settori di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale e la difesa.

La normativa Golden Power, infatti, impone che ogni investimento significativo da parte di soggetti esteri in aziende che possiedono asset tecnici, know‑how o capacità operative sensibili sia preventivamente notificato e, se necessario, autorizzato dalle autorità competenti. Kkcg Maritime sostiene che la mancata osservanza di tali obblighi rende nullo il diritto di voto di Weichai, alterando così il risultato della votazione assembleare.

La società argomenta che, senza i voti di Weichai, l'esito dell'assemblea sarebbe stato diverso e le proposte avanzate da Kkcg Maritime avrebbero avuto maggiori probabilità di essere approvate, incidendo direttamente sulla composizione del consiglio di amministrazione e sulla governance complessiva di Ferretti. Il ricorso chiede, quindi, un nuovo conteggio dei voti espressi, l'annullamento delle delibere adottate nella riunione del 14 maggio e, in via precauzionale, la sospensione di qualsiasi decisione che possa comportare il trasferimento di tecnologie, dati sensibili o competenze operative rilevanti per la difesa nazionale.

Kkcg Maritime avverte che l'accesso non autorizzato o il trasferimento di tali informazioni potrebbe generare conseguenze difficilmente reversibili, compromettendo la sicurezza delle forze armate italiane e dei servizi di pubblica sicurezza. Da questa prospettiva, la società ha richiesto al tribunale di valutare con urgenza il rispetto della normativa Golden Power e di verificare l'effettiva conformità delle operazioni di voto e dei relativi procedimenti di notifica.

Il caso, ancora in fase di istruttoria, potrebbe avere ricadute profonde non solo sulla struttura proprietaria di Ferretti, ma anche sull'intero settore della difesa italiana, in cui le apparecchiature fornite dal gruppo - motovedette ad alta velocità, sistemi integrati di comunicazione, sensori avanzati e soluzioni di monitoraggio - sono considerati di importanza strategica. Le autorità competenti dovranno quindi bilanciare gli interessi di tutela della sicurezza nazionale con i principi di libero mercato e di diritto societario, valutando se le misure richieste da Kkcg Maritime siano giustificate e proporzionali alle eventuali violazioni riscontrate.

Il dibattito in corso è destinato a prolungarsi nei prossimi mesi, con possibili sviluppi legislativi e regolamentari volti a rafforzare i meccanismi di controllo sugli investimenti esteri in settori sensibili, al fine di garantire che la capacità produttiva italiana rimanga sotto adeguata supervisione nazionale





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