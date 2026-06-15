KNDS presenta il carro armato CAPINT come soluzione intermedia per l'esercito francese

Il gruppo franco-tedesco KNDS ha svelato alla fiera Eurosatory il prototipo del carro armato CAPINT MBT, una soluzione provvisoria per sostituire i Leclerc francesi in attesa del ritardato programma MGCS. La decisione arriva in un contesto di crescente tensione con la Russia e di incertezza sul supporto USA all'Europa.

Il gruppo franco-tedesco della difesa KNDS ha presentato un nuovo carro armato da battaglia principale, il CAPINT MBT , in una mossa provvisoria per sostituire la flotta Leclerc dell'esercito francese, ormai obsoleta, mentre il progetto congiunto franco-tedesco per lo sviluppo di un carro armato di nuova generazione, l' MGCS , subisce ritardi significativi.

La presentazione è avvenuta lunedì alla fiera internazionale della difesa Eurosatory, vicino a Parigi, in un contesto di crescente tensione geopolitica. La minaccia russa e la riluttanza degli Stati Uniti, sotto la presidenza di Donald Trump, a sostenere pienamente la difesa europea stanno spingendo i governi del continente a potenziare urgentemente le proprie capacità militari.

Questo avviene dopo la decisione, la scorsa settimana, di Francia e Germania di abbandonare il loro programma congiunto di aerei da combattimento FCAS, a causa di mesi di disaccordi tra Airbus e Dassault Aviation, segnando un periodo di difficoltà nella cooperazione militare bilaterale. Il CAPINT, acronimo di "intermediary capability", non è un sostituto definitivo ma una soluzione a medio termine.

Combina un telaio prodotto dalla divisione tedesca di KNDS con un cannone da carro armato realizzato dalla divisione francese, sfruttando le competenze esistenti dei due partner. L'obiettivo dichiarato è rafforzare immediatamente le capacità dell'esercito francese e, contemporaneamente, "aprire la strada" allo sviluppo del più ambizioso MGCS.

Il ministro delle Forze armate francesi, Catherine Vautrin, aveva annunciato ad aprile in parlamento la necessità di questo programma intermedio, poiché l'MGCS risultava in ritardo di circa dieci anni rispetto alla tabella di marcia, con l'entrata in servizio originariamente prevista tra il 2040 e il 2045. I carri armati Leclerc, attualmente in servizio, sono schedulati per il ritiro completo entro il 2038, rendendo il gap temporale particolarmente critico.

Parallelamente, la Germania ha iniziato a lavorare su piani propri a partire dal 2025, sviluppando attraverso KNDS Germania e Rheinmetall un carro armato intermedio, noto come Leopard 2AX o Leopard 3, per succedere alla sua flotta di Leopard 2. Le voci su possibili tagli drastici ai finanziamenti dell'MGCS da parte della Francia, commentate dall'amministratore delegato di Rheinmetall, hanno suscitato preoccupazioni sulla stabilità del progetto a lungo termine.

Nonostante ciò, una fonte del governo francese ha ribadito che il progetto rimane importante per entrambi i paesi e per KNDS. L'esposizione del prototipo CAPINT a Eurosatory mira quindi a dimostrare un impegno concreto nel colmare il vuoto capacitivo, mantenendo vivo il binomio industriale franco-tedesco in un settore strategico per la sovranità europea, nonostante le sfide politiche e industriali che ne ritardano la piena realizzazione





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