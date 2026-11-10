Knesset 26°: insediamento, presidenza e nuove commissioni per l'opposizione

Si è insediata la 26° Knesset: l'opposizione di Gadi Eisenkot raccoglie oltre 61 firme per sostituire Amir Ohana alla guida del parlamento israeliano.

La 26° Knesset, il parlamento israeliano, si è insediata alla presenza del presidente Isaac Herzog. Dopo il giuramento degli eletti, si procederà alla nomina del nuovo presidente della Knesset, carica attualmente ricoperta da Amir Ohana, fedelissimo di Benjamin Netanyahu.

Il passaggio di consegne è al centro di un confronto politico diretto. Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar, ha ricevuto l'incarico di formare il governo domenica scorsa e ha già raccolto e depositato oltre 61 firme per chiedere la sostituzione di Ohana.

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Come funziona la richiesta di sostituzione alla Knesset

La richiesta di sostituzione di Amir Ohana è sostenuta da una maggioranza di deputati che include anche i partiti arabi. Secondo quanto riportato, la nuova riunione per votare la sostituzione dovrebbe essere convocata nei prossimi giorni.

Ohana ha dichiarato di voler restare in carica fino all'elezione del nuovo governo. Se però la maggioranza dei deputati dovesse chiederne la sostituzione, ha affermato che convocherebbe una nuova riunione entro una settimana per procedere.

Il sostegno dei partiti arabi alla raccolta firme, tuttavia, non si tradurrà necessariamente in un accordo per la formazione di un nuovo governo. Questa distinzione è rilevante perché l'opposizione deve tenere insieme forze politiche con posizioni molto diverse.

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Accordi di Yashar e Together sulle commissioni parlamentari

Il blocco di opposizione ha ottenuto un maggiore controllo sull'agenda legislativa della Knesset, compresa la programmazione delle votazioni e l'avanzamento delle leggi. Matan Kahana, membro del partito di Eisenkot, Yashar, ha illustrato l'intesa, valida già nel periodo precedente alla formazione del governo.

In base all'accordo, Avigdor Lieberman, presidente di Yisrael Beitenu, presiederà la potente Commissione Affari Esteri e Difesa. Questo organismo si occupa di sicurezza nazionale e bilanci militari, e della legislazione relativa alla coscrizione obbligatoria nelle Forze di Difesa Israeliane (Idf).

Il blocco ha inoltre annunciato nomine per altri comitati temporanei chiave. Il Comitato Finanze sarà presieduto da Liran Avisar Ben-Horin, del partito Together, mentre il Comitato per l'Organizzazione del Parlamento, che organizza i lavori all'inizio di una nuova legislatura, sarà guidato da Roy Folkman, di Yashar.

Obiettivi legislativi e tensioni sulla coscrizione militare

Il Comitato per l'Organizzazione del Parlamento può istituire commissioni temporanee e speciali per promuovere leggi prima della formazione delle commissioni permanenti, che di solito avviene dopo l'insediamento del nuovo governo. Questo meccanismo permetterebbe al blocco anti-Netanyahu di perseguire alcune priorità già prima della formazione dell'esecutivo.

Tra le priorità indicate figurano l'abrogazione di diverse leggi di riforma giudiziaria approvate dal governo uscente e l'istituzione di una Commissione Parlamentare di Inchiesta sui fatti del 7 ottobre, che Netanyahu ha ostacolato con determinazione.

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Sul tema della coscrizione, secondo alcune fonti il blocco starebbe valutando una legge più permissiva. Si presume che anche il partito Shas sarebbe costretto ad appoggiare la proposta, sotto la pressione del rabbino Lando.

Lieberman intende usare come base delle trattative una sua proposta di legge presentata nel 2018, quando era ministro della Difesa nel governo guidato da Netanyahu. Il testo prevedeva quote di arruolamento crescenti per i giovani uomini ultra-ortodossi nell'Idf, penalità finanziarie e tagli ai fondi statali destinati alle yeshivot, cioè le scuole religiose, in caso di mancato raggiungimento delle quote, oltre a meccanismi e condizioni per le esenzioni.

Posizione dei partiti ultraortodossi e prospettive del negoziato

Lieberman, leader di Yisrael Beitenu, partito di destra, è tradizionalmente contrario a un governo con i partiti ultraortodossi, ma nei giorni scorsi ha ritirato il suo veto. Questa decisione apre la strada all'avvio di colloqui tra il blocco di opposizione e United Torah Judaism (UTJ).

Nel 2018 la proposta di Lieberman generò un forte scontro nella coalizione di governo dell'epoca. Shas e United Torah Judaism si opposero con fermezza all'introduzione di sanzioni economiche.

La situazione oggi è diversa, e i partiti ultraortodossi temono che un eventuale accordo tra Netanyahu ed Eisenkot possa escluderli, come già accaduto in passato, con la perdita dei cospicui finanziamenti a cui sono soliti attingere. Per questo motivo si mostrano molto cauti.

Il quadro proposto da Lieberman appare anche più morbido della proposta presentata dal governo Netanyahu, che UTJ aveva criticato aspramente. Quest'ultima non prevedeva sanzioni individuali per chi si sottrae alla leva, fissava obiettivi di arruolamento annuali inferiori e si articolava su una tempistica più lunga. Inoltre, la proposta di Lieberman avrebbe maggiori possibilità di non essere bocciata dalla Corte Suprema.