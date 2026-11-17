La Knesset vota per eleggere Matan Kahana come nuovo presidente, bloccando l'agenda di Netanyahu mentre Eisenkot tenta di formare un nuovo esecutivo.

L'assemblea legislativa israeliana ha approvato la nomina di Matan Kahana come nuovo presidente della Knesset, un movimento politico significativo che segna una potenziale svolta contro la direzione intrapresa dal primo ministro uscente Benjamin Netanyahu. La votazione, avvenuta martedì 17 novembre 2026, ha visto 66 parlamentari votare a favore di Kahana e 52 a favore di un altro candidato. Questa decisione arriva mentre il principale rivale politico di Netanyahu, Gadi Eisenkot, continua a faticare nel tentativo di formare un nuovo governo stabile dopo le elezioni generali di ottobre che si sono concluse senza una vittoria netta per nessuna delle fazioni in campo.

Dettagli sulla votazione e meccanismi parlamentari

Matan Kahana, membro del partito di centro-destra Yashar guidato da Gadi Eisenkot, ha assunto una delle posizioni più potenti nel parlamento unicamerale da 120 seggi di Israele. La carica di presidente della Knesset conferisce un'influenza considerevole sul processo legislativo, in particolare nella determinazione di quali disegni di legge saranno portati all'attenzione del voto plenario. Kahana ha dichiarato durante il suo discorso inaugurale di intendere essere il presidente per tutti i cittadini dello Stato di Israele, sottolineando l'importanza di una rappresentanza inclusiva nel contesto politico attuale. La sua elezione è stata resa possibile dal sostegno del blocco guidato da Eisenkot e di altre fazioni che condividono la critica verso l'attuale amministrazione.

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Posizioni delle parti in causa e opposizione

Il partito Likud di Benjamin Netanyahu ha condannato fermamente la votazione, definendo i parlamentari che hanno eletto Kahana sostenitori del terrorismo a causa del loro sostegno ai partiti arabi. Durante la campagna elettorale, Netanyahu ha ripetutamente attaccato i partiti guidati da arabi israeliani, accusandoli di rappresentare una minaccia esistenziale per lo stato, accuse che i partiti stessi hanno definito razziste e discriminatorie. Il blocco di Eisenkot, che comprende anche partiti che rappresentano la minoranza araba israeliana, ha ribadito la sua ferma opposizione al programma politico di Netanyahu, vedendo nella nuova direzione della Knesset un'opportunità per contrastare le misure più divisive dell'attuale esecutivo.

Impatto reale e prossimi passi legislativi

La nuova leadership della Knesset avrà la capacità di promuovere progetti di legge prioritari per il blocco di Eisenkot, tra cui l'istituzione di un'indagine indipendente sugli attacchi dell'7 ottobre 2023 perpetuati da Hamas, una misura che Netanyahu si era opposto fermamente. Inoltre, si prevede di introdurre limiti alla durata del mandato per il primo ministro e di abrogare le leggi approvate dal precedente governo guidato da Netanyahu, che i critici sostengono abbiano limitato i poteri del sistema giudiziario. Il parlamento è stato giurato il 10 novembre senza un nuovo governo formato, dopo che le elezioni del 27 ottobre hanno privato Netanyahu della maggioranza, pur non offrendo un percorso chiaro di potere ai suoi principali rivali.

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Situazione governativa e sfide per la formazione

Il presidente della repubblica Isaac Herzog ha incaricato Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar, di formare un nuovo governo, ma l'ex capo delle forze armate non dispone di una maggioranza automatica. Eisenkot dovrà probabilmente fare compromessi su alcune promesse di campagna per ottenere il sostegno necessario, dato che il suo blocco e i suoi alleati di coalizione detengono solo 48 dei 120 seggi. Netanyahu rimane premier in carica come tecnico fino alla formazione del nuovo governo, nonostante la sua alleanza di destra con partiti ultra-ortodossi e far-right abbia superato le aspettative elettorali, perdendo comunque la sua maggioranza assoluta. Il Likud mantiene ora 53 seggi, mentre i partiti arabi, che rappresentano un quinto della popolazione e si sono allineati con Eisenkot per opporsi a Netanyahu, detengono 19 seggi.

Accuse di frode elettorale e indagini in corso

Netanyahu ha cercato di mettere in discussione i risultati elettorali attraverso accuse infondate di frode elettorale da parte degli arabi, nonostante le autorità elettorali abbiano dichiarato di non aver trovato prove di frode che potessero influenzare l'esito del voto. Gli funzionari stanno indagando su potenziali irregolarità, ma non ci sono indicazioni che il risultato sia stato alterato. Secondo quanto riportato dal canale televisivo israeliano Channel 12 News, le forze dell'ordine stanno esaminando se funzionari dell'ufficio di Netanyahu abbiano deliberatamente diffuso informazioni per provocare un'indagine su presunti acquisti di voti nelle comunità arabe, aggiungendo un ulteriore livello di complessità alla già turbolenta situazione politica israeliana.