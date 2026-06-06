Knicks trionfano 105-104 su Spurs nella seconda finale NBA in un susseguirsi di colpi di scena

La vittoria in casa dei New York Knicks sul San Antonio Spurs ha regalato un finale di partita entusiasmante, con Brunson e Wembanyama al centro dell'attenzione mediatica e un record di visualizzazioni globale.

Le New York Knicks hanno conquistato una vittoria mozzafiato nella seconda partita delle NBA Finals, imponendosi 105-104 contro i San Antonio Spurs in una gara che ha tenuto incollati milioni di spettatori in tutto il mondo.

Dopo aver perso la prima sfida in San Antonio, i Knicks hanno dovuto reagire nella loro arena di casa, il Madison Square Garden, dove l'atmosfera era già diventata un vero e proprio pandemonio. Le strade di Manhattan sono state invase da tifosi in festa, pub affollati, bandiere stese su ogni angolo e clacson auto che simboleggiavano l'entusiasmo di una città che da oltre cinque decenni non riesce a sollevare il trofeo assoluto.

Con la serie ora trasferita a New York, i compagni di squadra hanno trovato la motivazione necessaria per cancellare il deficit, sapendo che nella storia della NBA nessuna squadra che avesse perso le prime due partite in casa avesse mai conquistato il titolo. Il sogno di riportare a casa il primo scudetto dal 1973 sembrava più vicino che mai, e le parole di incoraggiamento tra i corridoi del palazzetto si sono trasformate in azioni decisive sul parquet.





Nel primo quarto i Knicks erano in ritardo, con un risultato di 34-25 e percentuali di tiro poco convincenti. Tuttavia il breakout dei due pivoti ha cambiato la partita: il giovane talento di Minnesota, con 21 punti e 13 rimbalzi, ha mostrato una presenza dominante sotto canestro, mentre il bersaglio di New York, con 20 punti nel finale, ha completato l'attacco con grande efficienza.

A meno di quattro minuti dalla chiusura del primo tempo i Knicks avevano costruito un vantaggio di 97-83, ma gli Spurs hanno reagito con furia, pareggiando 97-97 grazie a colpi precisi di uno dei loro protagonisti, che aveva accumulato 15 punti. Il passo decisivo è arrivato con l'arrivo di Victor Wembanyama, che ha portato la squadra texana in vantaggio 104-102 durante il secondo periodo con 29 punti e 9 rimbalzi.

La reazione non si è fermata qui: Jalen Brunson, protagonista assoluto di New York, ha risposto con 20 punti e 6 assist, pareggiando la partita. L'ultimo possesso ha visto Wembanyama recuperare il pallone, perderlo a un compagno di squadra girato di spalle e concedere a Brunson due liberi decisivi che hanno chiuso il risultato.

Un ultimo tentativo di De Aaron Fox, che aveva totalizzato 20 punti, ha concluso con un tiro dalla media distanza sbagliato, lasciando i Knicks al comando finale.



L'impatto di questa partita è stato così vasto da superare ogni aspettativa di audience. In sole 15 ore, le Finali hanno registrato un incremento del 95 percento rispetto alla prima gara dello scorso anno, confermando la loro rilevanza mediatica a livello globale.

I contenuti legati a Brunson hanno totalizzato 243 milioni di visualizzazioni, superando di poco quelli di Wembanyama, i quali hanno raggiunto 233 milioni. Il duello tra i due protagonisti ha dominato le conversazioni sui social, con il nome di Brunson e quello dei Knicks ai primi posti delle tendenze mondiali su X per otto ore consecutive.

Sulla piattaforma NBA League Pass sono state registrate 472 mila ore di visione, con una crescita evidente rispetto alla stagione precedente, e si prevede che i dati di seguito potranno superare ulteriormente i record. Con la serie ora in equilibrio, la New York spera di capitalizzare il vantaggio di casa per conquistare il tanto atteso scudetto e riscrivere la storia della franchigia, mentre i Spurs dovranno trovare la risposta per non cedere il sogno di un titolo storico





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